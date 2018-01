El juicio como cancha para la batalla política

La "imprecisión" de los cargos

La defensa de la ex consejera de Economía de la Junta Carmen Martínez Aguayo reiteró su petición al tribunal para que los 22 ex altos cargos acusados presten declaración al final del juicio, una vez que declaren todos los testigos propuestos por las partes y también los peritos que han realizado distintos informes a propuesta de las partes. Víctor Moreno Catena, que defiende a la ex consejera de Economía, denunció la "absoluta imprecisión" por parte de las acusaciones respecto a la intervención de los acusados en la creación y mantenimiento del procedimiento por el que se concedían las ayudas de los ERE, por lo que consideró necesario revertir el orden de la práctica de las pruebas para que los ex altos cargos declaren al final del proceso. Moreno Catena considera que sólo alterando el orden histórico de las declaraciones en un juicio se podrá perfilar al menos "mínimamente el ámbito de actuación de cada uno de los acusados, así como sus facultades y la intervención real que pudieron tener en los hechos, lo que facilitaría a ese tribunal el descubrimiento de la verdad de lo acontecido". La defensa recordó que la declaración del acusado es un "derecho fundamental", que el investigado puede gestionar según su "propio y exclusivo interés", y además se le permite incluso declarar verazmente o mentir, y añadió que ni la ley ni el "usus fuori" permite al Fiscal y a las acusaciones "intentar pescar material acusatorio" de los interrogatorios de los acusados.