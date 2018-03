La madre de Gabriel da gracias por "la marea de amor" a su hijo

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, remitió ayer una carta dedicada a su hijo cuando se cumple un mes de su desaparición y muerte en Níjar (Almería), en la que agradece "esa marea de enorme amor" generada por el pequeño. "Hoy hace un mes mi amor, y todavía se mantiene esa marea de enorme amor que has generado y surgen miles de propuestas de gente buena, como en la canción, cuyo fin no son ellos mismos sino hacer un mundo mejor contigo como estandarte", dice Ramírez en esta misiva que han facilitado a los medios los portavoces de la familia.

En la carta, se dirige a su hijo y le dice que le gustaría saber que todo el mundo lo llama Pescaíto y sabe que quería ser biólogo marino. "De hecho, me han dicho que te han contratado en el cielo. ¡Fíjate, sin haber terminado la carrera ya estás haciendo lo que te apasionaba!", dice.

El recuerdo del menor sigue vivo en el homenaje de muchas cofradías

"Sueño con que te estén tratando bien y estés maravillado de nadar a tu antojo por el mar. Conociéndote seguro que ya has bajado a la llanura abisal y has encontrado el Megalodón; seguro que has nadado y jugado con los delfines y les has contado que tu ya sabías desde bien pequeñito que respiraban por el espiráculo", añade Patricia.

El recuerdo del menor sigue vivo en la memoria de todas las personas que de una forma u otra siguieron su caso durante los doce días que se buscó su cuerpo y todos los que viven la Semana Santa no son menos a la hora de recordarle, cada uno a su forma. Hermandades, asociaciones religiosas o bandas de música de toda Andalucía, especialmente en Almería, han buscado en estos días la forma más original, llamativa o discreta de recordarle a sus padres que no están solos. "Todas las hermandades están haciendo una dedicatoria especial y nos unimos al dolor de la madre que tanta entereza ha demostrado", indicó la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería,Encarnación Molina.