La mayoría de niños andaluces quieren ser profesores o policías

Cuatro de cada 10 niñas en Andalucía querrían ser profesora, aunque también sueñan con ser médicos, actrices, policías y blogueras, mientras que los niños, por su parte, quieren ser policías (18,4 por ciento), futbolistas, profesores, pintores o bomberos, según la XIII Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', que deja claro que lo que no quieren ser ni unos ni otras es políticos, con un 20,6 por ciento en el caso de ellas; y un 26,3 por ciento en el de ellos.

Dicho estudio ha apuntado que a pesar de que los dos progenitores trabajen fuera de casa, para más de la mitad de los niños encuestados en Andalucía, en concreto el 62,5 por ciento tanto en el caso de los niños como de las niñas, las responsabilidades domésticas y familiares siguen siendo un trabajo exclusivo de las mujeres, mientras que un 34,7 por ciento afirma que éstas se reparten por igual entre los dos progenitores, y solo un 2,8 por ciento dice que es tarea de los hombres.

A pesare de que los niños siguen prefiriendo las profesionales consideradas tradicionales, como ya se apuntaba el pasado año, las nuevas tecnologías están dejando su impronta en estas profesiones y la de youtuber ya es la séptima más deseada por los chicos andaluces y la de bloguera la quinta para las chicas.

Viendo el global, existen grandes diferencias entre niños y niñas en nuestra comunidad. Por ejemplo, la mayoría de ellos (23,7 por ciento) querría tener una profesión vinculada a las fuerzas del orden y la seguridad nacional (policías, bomberos, guardias civiles*), al deporte (15,8 por ciento: futbolistas, porteros, pilotos de carreras, tenistas, boxeadores), también hay un 10,5 por ciento que se decanta por "nuevas profesiones" como youtuber, probador o diseñador de videojuegos, diseñador de robots, probador de viajes de lujo, blogueros; y otro 10,5 por ciento que se decanta por oficios de toda la vida (pintor, mecánico, albañil, fontanero*).

Ellas en cambio prefieren profesiones del mundo educativo (41,2 por ciento, principalmente profesoras), de la sanidad (14,7 por ciento: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, matronas, dentistas*), profesiones vinculadas al mundo artístico (11,8 por ciento: cantantes, actrices, modelos*) y profesiones que tienen que ver con los animales (8,8 por ciento: veterinarias, granjeras, cuidadoras de animales en el zoo, dueñas de una tienda de animales o propietarias de una granja-escuela).

En lo que sí están de acuerdo los niños y niñas andaluces es en lo que no quieren ser el día de mañana. Por ejemplo, las niñas declaran que 'no quieren dedicarse a otra cosa que no sea la profesión deseada', así lo dice el 29,4 por ciento de las andaluzas. Tampoco quieren ser políticas (20,6 por ciento), ni barrenderas (17,6 por ciento), bomberas (8,8 por ciento) o médicos (5,9 por ciento).Ellos en cambio, ven como menos posible dedicarse a la política como primera opción (26,3 por ciento), a la medicina (21,1 por ciento), a ser barrenderos (15,8 por ciento), otra profesión que no sea la elegida (10,5 por ciento) o a ser policía (5,3 por ciento).

Asimismo, para los niños andaluces, el futbolista Leo Messi sería su jefe ideal, así elegido por el 10,5 por ciento. Tras él, Cristiano Ronaldo, sería la mejor opción (7,9 por ciento). A continuación, los niños preferirían estar a las órdenes del cantante Enrique Iglesias, del youtuber conocido como 'El Rubius' o a las de Sergio Ramos.

Las niñas en cambio prefieren como jefe a la cantante Shakira (11,8 por ciento), a Manuel Carrasco (8,8 por ciento) o ser sus propias jefas (7,4 por ciento). Los cantantes Justin Bieber y Pablo Alborán son sus siguientes opciones.

Mención especial merecen los influencers en esta categoría por el peso que han alcanzado en pocos años y que pone en valor la importancia que las redes sociales tienen en los jóvenes y cómo éstas son una ventana muy importante fuera del círculo tradicional de los medios de comunicación 'de siempre'.

Así, para el 4,1 por ciento de los niños andaluces y para el 3,6 por ciento de las niñas, su jefe ideal sería uno de esos influencers. Además de El Rubius, que se cuela en los primeros puestos del ranking masculino, han aparecido otros famosos youtubers como Veggetta777, Danirep, Willyrex o Mónica Tinmu; o blogueras de moda como Dulceida y Paula Gonu.

Un 63,9 por ciento de los jóvenes andaluces querría tener una jornada continua el día de mañana que implique madrugar un poco más pero "poder marcharse a comer a casa". Pero otro 31,9 por ciento preferiría tener una jornada partida y continuar con el horario laboral predominante en el mercado español. SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA

El 29,2 por ciento de los niños y niñas en Andalucía cree que hoy es más difícil encontrar trabajo en nuestro país que un año atrás (se reduce más de 10 puntos porcentuales con respecto a la anterior edición). En cambio, la tónica general es pensar que la cosa sigue igual, así manifestado por el 43,1 por ciento de los jóvenes (+4,5 puntos porcentuales).

El informe indica que un 18,1 por ciento de los encuestados querría ganar un salario mensual superior a los 15.000 euros. Incluso algunos niños andaluces querrían ganar un millón de euros cada mes (9,7 por ciento) o que su nómina fuera "infinita" (5,6 por ciento).

Preguntados por a qué conceptos dedicarían su salario, los niños priorizan la compra de un vehículo --coches y motos, pero también han dicho aviones o barcos-- por encima de cualquier cosa (25,6 por ciento), mientras que ellas se centran primero en cubrir las necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, la vestimenta, el pago de recibos y facturas, (20,6 por ciento).

En la segunda y tercera opción sí que comparten opiniones. Ambos querrían dedicar el salario a la familia (17,9 por ciento los chicos andaluces y 14,7 por ciento las chicas) o a adquirir una vivienda (15,4 por ciento versus 11,8 por ciento, respectivamente).

El 14,4 por ciento de los jóvenes en Andalucía cree que los políticos españoles deberían centrarse en la generación de empleo (14,4 por ciento) como medida más urgente a realizar; luchar contra la corrupción (13 por ciento) es lo segundo más votado, seguido de cumplir las promesas electorales (9,3 por ciento) y mejorar la economía (seis por ciento).

Por último, el 45,8 por ciento de los encuestados andaluces reconoce saber quién es Donald Trump frente al 22,2 por ciento que conoce a Angela Merkel y el 23,6 por ciento que ubica a Emmanuel Macron --que es más reconocido que Merkel--. También hay un 18,1 por ciento que sabe explicar qué es el Brexit.

En la XIII encuesta Adecco '¿Qué quieres ser de mayor?' casi 2.000 niños y niñas españoles de entre 4 y 16 años (180 de ellos procedentes de Andalucía) han dado su veredicto sobre el panorama nacional e internacional y han desvelado qué profesiones tendrán más futuro, quiénes serían sus jefes ideales, y si sabrían explicarnos algunos temas de actualidad como el Brexit o quiénes son algunos personajes públicos como Donald Trump o Angela Merkel.