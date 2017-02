"Si no miramos, colisionamos"

-tenemos un parapente bastante cerca de nosotros.

-¿Qué posición tiene el parapente?

Aena exige limitar la actividad en la zona, que se promociona como "capital del vuelo"

-Estamos a 6.800 pies.

-¿A la misma altitud?

-A la misma altitud, sí; un poco más abajo.

Ésta es parte de la comunicación que a las 15:53:34 del 12 de marzo de 2016 mantuvo el piloto del Boeing 737-800 de la compañía Norwegian con la torre de aproximación del aeropuerto de Málaga. El contacto constata la sorpresa de la tripulación del aeronave, procedente de Gatwick y con 180 pasajeros a bordo, al toparse con un parapente en su maniobra de aproximación del aeródromo. La aparición del objeto volador no autorizado, en un espacio en el que están restringidas desde hace años este tipo de actividades, obligó al piloto a realizar un maniobra de emergencia para evitar la colisión.

El documento técnico emitido tras la investigación del incidente recoge el detalle del informe de seguridad del comandante del vuelo, el IBK9BV. En el mismo, el piloto, de nacionalidad belga de 45 años, cuenta lo sucedido. "A 7.000 pies el copiloto y yo vimos algo enfrente y pensamos que era un pájaro, un segundo o dos después identificamos un parapente. Instantáneamente hice un viraje a la derecha con 30 grados de alabeo para evitar la colisión. El parapente hizo el mismo viraje a su derecha y pasó a menos de 100 metros de nuestra ala izquierda".

"Probablemente estaríamos de acuerdo con la persona del parapente en que fue nuestro día de suerte; no puedo pensar en las consecuencias si hubiéramos tenido todavía conectado el piloto automático o no hubiéramos mirado afuera; con seguridad no habríamos podido hacer la maniobra de evasión", añade el testimonio de comandante del avión. La torre, en la citada comunicación, confirmó que no había notificación sobre actividades de parapentes en esa zona.

La zona en la que se produjo este incidente era Valle de Abdalajís, municipio que desde hace años está incluido en el denominado CTR (Controlled Traffic Region), espacio que tiene la finalidad de proteger las entradas y salidas de los aparatos. No es la primera vez que la presencia de parapentes en este entorno geográfico provoca la alerta. El aeropuerto de Málaga se dirigió en tres ocasiones diferentes entre junio de 2015 y enero de 2016 al Ayuntamiento de Valle de Abdalajís y a la Subdelegación del Gobiernola para reclamar la limitación de las actividades de vuelo ante "las notificaciones recibidas por parte de tripulaciones de aeronaves acerca de la presencia de parapentes y paramotores en el Valle de Abdalajís".

Lejos de reaccionar, el Ayuntamiento de la localidad sigue promocionando esta actividad hasta el punto de elevar a la categoría de "capital del vuelo" el municipio. La web municipal incluye información y contactos de varios clubes de vuelo, al tiempo que pone en valor las condiciones de la localidad para la práctica de este deporte.