¿Y una moción de censura de Podemos a Susana Díaz?

¿por qué no? El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, dejó caer ayer que, siendo muy diferente el escenario político andaluz al español, sus compañeros de partido en esta comunidad podrían estar pensando en una moción censura a la presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz. Más que en la aritmética, Echenique echó mano del "componente ético" como motor para poner en movimiento esa iniciativa. Al igual que en el marco nacional, la corrupción sería también en este caso el motivo principal para dar el paso. Los ERE, con dos ex presidentes de la Junta -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que se sentarán en el banquillo junto a una veintena de ex altos cargos de la Administración autonómica, sería la piedra angular de esa moción.

Echenique hizo esta apreciación anoche en una entrevista en Onda Cero. Sus palabras incendiaron un territorio que domina su formación: Twitter. La propia emisora difundió que el dirigente de la formación morada había afirmado que "los compañeros de Podemos están valorando una moción de censura en Andalucía". Fuentes del partido, incluso del entorno del propio Echenique, se apresuraron a corregir que el secretario de Organización no se había expresado en tales términos.

Preguntado si los casos de Chaves y Griñán llevarían a Podemos Andalucía a presentar una moción censura en el Parlamento regional, Echenique recalcó que "habrá que preguntar a los compañeros", pero no descartó que basándose en lo que le ha oído decir a la coordinadora de la formación en esta comunidad, Teresa Rodríguez, sobre la moción a Rajoy, "estén pensando hacer" algo similar.

Echenique, no obstante, reconoce que "a nivel estatal los números son más sencillos", y que es "más posible ganar una moción de censura" contra Rajoy que contra Díaz. El secretario de Organización de Podemos se refería de esta manera al apoyo que dispensa C's a la jefa del Ejecutivo autonómico. "Son unos grandes fans de la señora presidenta", ironizó Echenique. El número tres de Podemos, además, reconoció que en Andalucía "la situación númerica es más complicada, y a nivel estatal el partido en el Gobierno es más débil".

Fuentes de Podemos Andalucía negaron que la formación se esté planteando la moción de censura. Teresa Rodríguez declinó comentar las palabras de Echenique.

