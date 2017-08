Más de 2.000 multas por incumplir normativa uso de mascotas

La Consejería de Justicia e Interior ha impuesto un total de 2.095 sanciones entre enero y agosto del 2017 por incumplimiento de la normativa sobre animales de compañía en Andalucía, de las cuales 1.554 han sido de carácter grave.

Según ha informado la Consejería en un comunicado, del total de sanciones graves, 615 infracciones se han producido por no identificar a las mascotas ni inscribirlas en el registro central de animales de compañía de Andalucía, lo que ha hecho que este incumplimiento haya sido el más recurrente en este periodo.

También como infracciones graves, 490 han sido por no realizar vacunaciones y tratamientos obligatorios para perros, seguidos de 283 casos en los que los dueños no pusieron cadena o bozal a un perro potencialmente peligroso y 49 sanciones por no mantener a los animales en buenas condiciones higiénico sanitarias.

En el apartado de las infracciones muy graves, se han registrado 540 sanciones desde enero, de las cuales 495 se han debido a la tenencia de perros "potencialmente peligrosos" sin licencia municipal, como son las razas de Rottweiler, Pit Bull, American Staffordshire Terrier o Doberman.

Dentro de los incumplimientos muy graves han quedado 15 casos por mutilación de los animales "con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna" y una treintena por el abandono de la mascota al no atender recuperarla en el plazo de cinco días.

A partir de estas infracciones, la Consejería también ha impuesto 1.210 expedientes sancionadores entre enero y agosto, de los que 629 han sido aplicados a propietarios de perros potencialmente peligrosos, una tipología de animal que "por su carácter agresivo tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar lesiones graves a las personas o a otros animales".