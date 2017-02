La niña que fue prostituida (o no)

Un aparente encontronazo que no es tal si se tienen en cuenta los tiempos judiciales. Y es que Pérez Gallegos recuerda que la causa está en una fase muy "incipiente", algo en lo que insisten otras fuentes judiciales consultadas, que apuntan que no es hasta que se dicta un auto de apertura de juicio oral que se fijan de forma definitiva los ilícitos que por los que serán juzgados los acusados.

Un día más tarde, el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, ofrecía una versión aparentemente contradictoria, al afirmar que de las diligencias practicadas "no se deduce que la madre animara a la niña a prostituirse" o la ofreciera para mantener relaciones sexuales, sino que lo que quería es que regresara con alimentos, alcohol y tabaco. Sostuvo entonces que la menor únicamente era contratada para realizar trabajos de servicio doméstico y que su progenitora, que sufre una fuerte adicción al alcohol, le "exigía" que le llevase bebidas etílicas, tabaco y comida, porque, "si no, la echaba de la casa y le pegaba". El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía insistía, sin embargo, en que el juez Rafael Soriano mantenía el delito de inducción a la prostitución.

La Fiscalía hizo público el caso para proteger a la menor

El fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, no deja de alabar la "labor espléndida" de la Policía Nacional" y sostiene que de no haber actuado, la niña podría haber caído en la prostitución. Sin embargo, reitera que no fue así y defiende que la Fiscalía hubiese abogado para que esta información no saliese a la luz en una "fase tan incipiente" de la causa, en la que aún está todo prácticamente por discernir, para proteger a la víctima. Esta protección de los menores que los fiscales tienen encomendada a través de la Constitución es la que llevó a Pérez Gallegos a informar públicamente de que el Ministerio Público no veía indicios de prostitución en este caso. Aunque el TSJA habló de disparidad de criterios, no piensa que sea así. Y es que el juez Rafael Soriano ni siquiera ha dictado el autor de procedimiento abreviado, según fuentes consultadas por este periódico. Un documento donde se fijan los delitos, que podrán ser recurridos por el fiscal antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral. En cualquier caso, Pérez Gallegos aclaró que la menor, hija de un ruso muerto en un conflicto bélico, estuvo escolarizada en "buenos colegios" y con un "buen rendimiento académico" hasta el curso pasado. La familia se trasladó de Málaga a El Ejido hace unos meses y más tarde se desplazaron hasta la ciudad de Almería, donde residían en una vivienda como okupas.