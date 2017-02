De niño a venerable

Cuando comenzó a escalar en el PP, fue el Niño Arenas, un tipo con brío, correoso, pero muy bien orientado; a la vieja Alianza Popular andaluza, que era el partido de los lodens y los botos camperos, no es que le diese la vuelta como un calcetín, es que la destejió y la volvió a coser, más urbana, interclasista y moderna. Javier Arenas se quedó bajo el dintel de la Junta en el año 2012, y desde entonces ha ido recuperándose al lado de los éxitos de su amigo Mariano Rajoy.

Tan incombustible es este político al que se le han publicado muchas esquelas que su permanencia en la dirección nacional del PP no llama ni la atención. Pero ahí está Javier, ya con su categoría de venerable, a sus 59 años, al lado de los Maroto, Levy, Casado y Martínez-Maíllo, flamante coordinador general del PP, contrapeso de María Dolores de Cospedal, con mando como secretaria general. Mandará más en el Ministerio de Defensa. "Está ahí, en un abrazo permanente, es amigo del presidente y no molesta, no está en ningún bando", explica uno de los dirigentes del PP andaluz de Javier Arenas, dos años menos que el presidente, y miembro del exclusivo equipo que se reúne en maitines todos los lunes en Génova.

Mariano Rajoy no ha cambiado nada en su dirección nacional, ha consolidado lo que era una realidad: que Martínez-Maíllo era el segundo en un partido que no termina de tragar a María Dolores de Cospedal, la secretaria general. El viernes por la tarde, un compromisario de Cuenca estuvo a punto de desalojar a Cospedal de la secretaría general. Francisco Risueño presentó una enmienda para incompatibilizar los cargos en el Gobierno y en el partido, una enmienda dirigida solo contra ella, y la perdió por sólo 25 votos. Muchos compromisarios de Andalucía, de Madrid y de Murcia votaron a favor del desalojo de la ministra, y si no llega a ser porque dirigentes como Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, comprendieron qué significaría esa desautorización y controlaron a su gente, Cospedal no sería hoy la número dos.

Arenas se enfadó con Cospedal a partir del congreso de 2008, cuando la secretaria general fue ella aunque Rajoy se lo ofreció al de Olvera. El político andaluz tenía pendiente unas elecciones autonómicas y lo consideró incompatible con esa responsabilidad. Pero Cospedal se mantuvo en Génova y en Castilla-La Mancha, lo que ya le comenzó a dar problemas con otros dirigentes del partido. En el último congreso, el de Sevilla, ya se planteó un contrapeso a la secretaria general, pero ésa vez escapó muy bien. No ha pasado eso en Madrid, donde al susto del viernes, se añade la ascensión de Martínez-Maíllo.

Cuentan que Rajoy no ha cambiado nada porque todo funcionaba bien, pero otras fuentes apuntan a que el presidente tampoco quería líos en lo que se supone puede ser el último de sus mandatos al frente del PP. No ha querido dar ningún disgusto, y Javier Arenas le seguirá hasta el final. Posiblemente, Rajoy volverá a ser el candidato del PP en las elecciones generales, pero a partir de ese momento tendrá que abrir el melón de la sucesión.

Uno de los pocos cambios que el presidente del PP ha aceptado es la inclusión de Dolores López, secretaria general del PP andaluz, en la nueva dirección, como vocal. Loles López, como la llaman en el PP, es mujer de confianza de Juanma Moreno, que tampoco sale mal de este congreso. Fernando Martínez-Maíllo es amigo, mucho más amigo, desde luego, que Cospedal, y está en la onda de Soraya Sáenz de Santamaría.

Juanma Moreno afrontará el 18 de marzo su segundo congreso regional, y no parece que vaya a tener problemas. Las piezas andaluzas comienzan a moverse, y Moreno Bonilla vuelve a tener para el PP una ventana por donde es posible llegar a la Presidencia de la Junta. Susana Díaz ha iniciado su carrera para presentarse a las primarias del PSOE; si gana, los socialistas tendrán que cambiar de cartel en 2018 o en 2019, y ésa es la oportunidad que espera el político malagueño. Moreno Bonilla llegó a Andalucía de la mano de Sáenz de Santamaría, con el nombramiento de Rajoy, el visto bueno de Arenas y la complacencia de provincias como Málaga, Huelva, Cádiz y Almería. Casi todas, menos Sevilla, que es la que hoy vive una crisis interna muy particular, muy local, donde se mezclan la relación malograda entre Arenas y Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior, con otras peculiaridades.

Rajoy ha dejado intacto el peso del PP andaluz en su dirección, donde hay de todo, imposible las lecturas, más allá del respaldo a Dolores López. Juan Ignacio Zoido sigue como vocal y uno de sus hombres de confianza en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Díaz, se ha incorporado a la junta nacional, donde también sigue Jaime Raynaud, de los opositores sevillanos. La entrada de Díaz es un respaldo a Zoido, pero la permanencia de Raynaud define cuál es el nivel de problemas que Rajoy está dispuesto a soportar. En cualquier caso, esto es algo que tendrá que resolver Moreno Bonilla junto a Arenas, que no deja de mirar su provincia, Sevilla, en cuya capital tienen pendientes la nominación del candidato a la alcaldía.

Siguen Teófila Martínez, así que tampoco se le puede dar por apeada de la reconquista de Cádiz, Celia Villalobos, Ángeles Muñoz, Cristóbal Montoro y María José García Pelayo. Esta última volverá ser la candidata del PP a las municipales en la ciudad de Jerez. Una vez celebrado el congreso regional, llegarán los provinciales. Excepto en el caso de Sevilla, no parece que haya grandes cambios, a excepción de Almería si Amat se jubila de sus cargos y de Granada, donde el PP está en ebullición.

Las perspectivas electorales no son malas para el PP. Según el último sondeo del Egopa, publicado hace tres semanas, el PP se sitúa a dos puntos del PSOE de cara a unas autonómicas, aunque está por encima en el caso de las generales. Parece que los populares han vuelto a recuperar la mayoría en Cádiz, Málaga y Almería, por lo que el resultado autonómico está, al día de hoy, muy abierto, sin mayorías claras, todos necesitados de aliados para gobernar y con la duda de quién sería el candidato socialista.