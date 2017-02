Una noche de muerte

Hasta en un Concurso en el que los grandes nombres pocas veces fallan hay lugar para la sorpresa. El año pasado fueron los Molina y este año es otra chirigota, la del Bizcocho de San José de la Rinconada, la que se perfila como candidata a revelación del año. Su arte e ingenio fue protagonista en una función de mucho nivel junto al coro de Fali Pastrana, el cuarteto de Gago y las comparsas de Bienvenido y Ángel Subiela.

Vamos por orden. El coro de Fali Pastrana dio un paso al frente en cuanto a letras. Destacaron sus potentes tangos, el primero para el prometido museo del Carnaval que nunca llega y el segundo para el sistema corrupto que perpetúan política y Corona. Presentación y popurrí sacan a relucir todo el potencial de un grupo tremendo.

No sólo el tipo luce espectacular en la comparsa de Jesús Bienvenido. Su repertorio de cuartos estuvo a la altura, con dos pasodobles magistrales. El primero para el Beni de Cádiz y el segundo en defensa de la Sanidad pública. Top en letras, música e interpretación. No brillaron tanto los cuplés, pero compensó un popurrí sencillamente espectacular. La cuarteta del mono sabio es caso aparte. De locura.

Siempre es bienvenida una chirigota que apueste por el humor de principio a fin. Lo hace, además con buen tino, la sevillana 'Esta chirigota, cae bien'. Destacaron sus pasodobles, más al tipo imposible, para las caídas de su personaje, Juan Carlos I, y para Iñaki Urdangarín. El pinchazo en los cuplés pone en duda su pase a semis, pero su divertido popurrí hizo que el Falla pasara un buen rato.

Que apenas haya competencia en la modalidad -es obvio que la pelea por los premios es cosa de dos- no es óbice para que lo de Gago y compañía sea catalogado como un pelotazo en toda regla. Puro ingenio, puro Cádiz. Un cuarteto cien por cien gaditano. Genial su desarrollo del verano gaditano, buenos cuplés para el alcalde y para la de procesiones hay que hay en la ciudad y un tema libre-popurrí de ánge, sacando partido al tipo y a uno de los grandes personajes que nos ha dado este Carnaval, la niña gótica encarnada por el Figue. Imposible odiarles.

Poner el alma en vilo con un pasodoble. Una capacidad que es privilegio de unos pocos y que lograron anoche la guitarra del Noly, la pluma del Chapa y las gargantas de 'Los equilibristas', que se reivindicaron en su segundo pase en este Concurso con un repertorio a la altura de su calidad como grupo. Emocionante y precioso su primera letra, para los equilibrios en los primeros pasos de su pequeña. El segundo, en tono crítico, fue para la ausencia del Juan Sebastián Elcano en la Gran Regata del pasado verano. También estuvo por encima de la media de la modalidad el primer cuplé, para su tipo. El popurrí es una delicia y el grupo lo defiende con un gusto maravilloso.

Ya avisaron en preliminares, pero fue anoche cuando el coro de Lucía Pardo demostró que ha vuelto a su mejor nivel, el que le hizo ser semifinalista en 2015. Buenos los tangos, especialmente emotivo el segundo, para sus padres, grandes carnavaleros y culpables de que este veneno corra por sus venas. Pese a los cuplés, un coro redondo y con muchas posibilidades de volver la próxima semana.

Luchando -y venciendo- contra un público tan frío como su Manué, la chirigota del Bizcocho de San José de la Rinconada dio un golpe sobre la mesa, postulándose como gran sorpresa del presente Concurso. Golpes desde el inicio, sacando todo el partido a un tipo tan arriesgado como genial, con el muerto a cuestas (y no importa si se rompe la cadena del frío, porque no se lo piensan comer). También acompañaron las letras, principalmente los pasodobles: el primero para el éxito de su primer pase; el segundo, entre la ironía y la emoción, para Alba, el bombo de su chirigota, y en defensa de la igualdad. También destacó el segundo cuplé, a la subida de la luz. No te queda ná, Manué...

A continuación, la comparsa de Nene Cheza evidenció que este año no termina de congeniar con el Falla. Lo intentaron con garra en sus pasodobles, para el que se preocupa por la Memoria Histórica pero se olvida de su propia familia y para España, "una puta barata" en el gran burdel que es Europa. Pero no parece ser este su año. Cerró la función con buenas letras en busca de las semifinales la chirigota del Barrio, sobre todo en pasodobles, para la lucha obrera y para las colas para pedir comida. También se agradece su apuesta por la frescura. El ya clásico público helado de cuartos no colaboró demasiado.