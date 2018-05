"Las nuevas tecnologías son el presente y nuestro futuro"

El desarrollo del smartphone, en unión a la innovación en el sector de las telecomunicaciones, ha abierto la puerta a soluciones tecnológicas inimaginables hace unos años. En este nuevo ecosistema, la empresa Lonwave ha creado un dispositivo de control remoto de instalaciones que permite realizar un seguimiento real, comprobar su estado y actuar sobre ella esté donde esté.

"Tenemos la necesidad de convertir en realidad nuestras ideas. Así somos felices"

Daniel Casale Linde, Sebastián Castillo Valenzuela y Miguel Ángel Vinuesa Alonso, tres ingenieros en distintas especialidades, son los creadores de esta empresa, ganadora del I premio Innovation Talks 8x8 en la categoría Modelos de relación con el usuario final. Concretamente, la startup granadina ha desarrollado GOT (Gateway of things), un dispositivo de control remoto modular plug and play que hace de puente para que otros dispositivos sean accesibles desde internet, usando los servidores de Lonwave. Con esta innovación, elementos como sensores, electroválvulas y aparatos analógicos pueden controlarse a través del móvil o el ordenador sin necesidad de que el usuario tenga conocimientos tecnológicos avanzados. En estos momentos, "nuestro objetivo principal es la comercialización de Lonwave en el sector agrícola para programar, controlar y monitorizar los campos desde el móvil u ordenador, y que sea tan fácil que lo pueda hacer mi abuelo", asegura Daniel Casale.

Las cooperativas o propietarios de fincas rústicas con sistemas de regadío tienen la necesidad de conocer el estado de su sistema de riego, tomar acciones sobre éste en función de la climatología, determinar la evolución del riego a lo largo del año, y además, tratar de diagnosticar averías. "Todo ello será posible mediante el paquete de control de riego de la nube, que el cliente puede activar. Podrá hacer las veces de controlador de riego, con la potencia de cálculo y gestión de datos de la nube, para hacer funciones derivadas del tratamiento de datos hasta ahora imposibles con controladores de riego actuales", aclara el cofundador de la startup granadina.

Pero, ¿cómo funciona este dispositivo? Se trata de un producto eléctrico o electrónico que permite el control remoto a través de su conexión mediante GPRS con cualquier compañía de redes móviles con los servidores propios de la empresa (o nube), de cualquier instalación industrial, agrícola, comercial o doméstica. El cliente final, a través de su smartphone, tablet o PC puede visualizar el estado de su instalación, y al mismo tiempo realizar acciones en tiempo real sobre la misma, o incluso configurar acciones, automatizar, recibir alertas, consultar históricos, todo ello desde la plataforma de la aplicación móvil.

Este ingenio ha nacido del emprendedor que llevan dentro Daniel, Sebastián y Miguel Ángel. Sobre su experiencia, estos ingenieros aseguran que "emprender tiene sus riesgos e incertidumbres y eso hace que no todo el mundo que piensa en emprender lo haga, al no ser que se den ciertas circunstancias. En nuestro caso, tenemos la necesidad de convertir en realidad nuestras ideas. Así es como somos felices".

Estos tres amigos, y en algún momento compañeros de aulas, se reunieron un buen día para romper el largo periodo que llevaban sin verse. Daniel recuerda que "habíamos evolucionado en la misma dirección, ya éramos emprendedores, nos complementábamos bien y observamos necesidad real en el mercado". El conocimiento (los tres gozan de un currículum envidiable) y los desarrollos tecnológicos hicieron posible implementar la idea, que ahora, una vez materializada está en fase de divulgación y comercialización. Más adelante, Lonwave va a necesitar incorporar otros profesionales, sobre todo ingenieros informáticos especializados en tecnologías web y, en menor medida, ingenieros electrónicos y de firmware. "También necesitaremos agregar otros puestos menos cualificados, pero son más difíciles de planificar ahora mismo" avanza Casale, quien reconoce el poder de la tecnología y el emprendimiento para que sigamos avanzando. "Las nuevas tecnologías son el presente y nuestro futuro. Piensa en hace 20 años… La tecnología avanza muy rápido y estoy seguro de que veremos cosas increíbles en nuestra vida", asegura el ingeniero.

Una opción para cada perfil de cliente. Lonwave comercializa esta tecnología en tres paquetes. El primero de ellos, el básico, permite visualizar el estado de las entradas, y activar/desactivar las salidas en tiempo real o de forma temporizada. Incluso es posible conectar un variador de frecuencia GTAKE SLR01 de bombeo solar para monitorizarlo. Es posible asignar imágenes y texto a cada entrada/salida para relacionarlo con un dispositivo en concreto que se está monitorizando o controlando. Esta opción está indicada para clientes instaladores con nivel básico e incluso clientes particulares.

Además de todo ello, el paquete plus permite obtener gráficas del estado de las entradas o salidas, incluso con base de datos histórica. Incluye funciones específicas para control de sistemas de riego, incluyendo fertirrigación y programas de riego (varios motores, días alternos, programas en cascada), etc . "Aunque su mayor aplicación es el riego, está pensado para cubrir todas las necesidades de control en la nube que sean estándar", puntualiza Casale.

Por último, el paquete industrial permite conectar cualquier dispositivo RS485 modbus, asignar registros de entradas/salidas, programar un script para hacer procesos automáticos en la nube e incluso monitorizar gráficas con históricos.