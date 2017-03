"La oposición con Susana es total: si yo digo blanco, ella dice negro"

La última vez que la entrevisté fue en las elecciones andaluzas. Por entonces hablaba de que una de sus obsesiones era que la política no la cambiara. ¿Cree que sigue siendo la misma con todo lo que le ha cambiado la vida?

-Me sigo considerando la misma, aunque cambios ha habido, claro, pero ya me queda menos para seguir siendo exactamente la misma que hace tres años.

-¿Sigue sin verse en política pongamos que dentro de diez años?

-¡Dentro de diez años! No, ni muchísimo menos. Hablamos entre nosotros de esto de la política como una mili. Pretendemos que sea un servicio a la comunidad que haremos con más o menos acierto, pero que nos lo tomamos como tal. No sabe las ganas que tengo de quedar otra vez con las amigas de siempre para discutir la mejor forma de preparar unas papas con carne.

-Usted se estrenó en el Parlamento sorprendiéndose de la chiquillería parlamentaria, la manera que juegan a interrumpirse. No sé si se ha acostumbrado a modos y maneras del parlamentarismo, que incluye esas niñerías.

-A veces me descubro a mí y a mis compañeros utilizando esa misma entonación un poco ampulosa, monótona, que introducimos los diputados. Intentamos estar alerta, que es un modo de evitar aclimatarnos a un espacio que hemos venido a cambiar.

- Se están convirtiendo en célebres sus agrios debates con Susana Díaz. Yo la conozco y sé que usted es una mujer simpática y cercana; confieso que me da un poco de miedo cuando la veo tan agresiva.

- Yo también pienso que es una inversión de energía importante que a veces dudo que tenga utilidad cuando lo que deberíamos hacer es dedicar ese mismo esfuerzo a buscar soluciones a problemas concretos de los ciudadanos. Y de verdad que no intento verla como una adversaria, pero reconozco que se ha establecido esa oposición con Susana que a lo mejor no tengo con otros socialistas. Pero es que con ella la oposición es total. Si yo digo blanco, ella dice negro; si yo digo bien, ella dice mal.

- ¿Fuera de esos debates cómo se llevan?

- No existe ninguna relación.

- ¿No se han tomado nunca un café juntas?

- Nunca. La verdad es que ella no está mucho por el Parlamento. Viene, contesta la pregunta que le toca y se va.

- Pues lo mismo ahora se la va a ver menos.

- Lleva mucho tiempo preparando ese viaje a Madrid y se aprecia cierta desidia en la tarea de Gobierno.

- Ya sé que eso se dice mucho, pero ¿de verdad tanta importancia tiene que un presidente esté más o menos encima de las cosas? En la Administración las cosas funcionan solas.

- Funcionarían solas sin presidenta, sin tantos consejeros y sin tantos asesores. Los funcionarios saben hacer su trabajo y lo hacen bien, pero se supone que uno está en política para cambiar cosas y hacer real lo que es justo. No entiendo el ejercicio de política de otra manera.

- ¿Y ustedes qué hacen para innovar?

- Presentar propuestas de leyes. La atención temprana universal a niños de cero a seis años, por ejemplo. Otra contra la pobreza energética como la que hay en Cataluña. Hasta once leyes hemos presentado, todas razonadas y razonables.

- No parece que ninguna persona de bien pueda estar en contra de estas cosas que me dice.

- Pues aquí suceden estas cosas. Presentamos propuestas como una ley de emergencia ciudadana, que el PSOE ha apoyado en otras comunidades, y aquí no la sacan adelante.

- Armó usted un gran revuelo cuando desveló el sueldo de diputados y dijo que usted cobraba más de 2.500 euros en dietas al mes, dietas que no necesitaba y que dona a ONG's.

- Yo paso los tickets de los viajes que hago porque me muevo mucho, pero una vez sumados ni se acercan a esa cantidad. Pero sí que molestó y mucho, que no lo entiendo, porque es una información pública. El presidente del Parlamento, luego en un aparte, me reprochó que ese tipo de discursos no eran una buena idea porque desprestigiaban la política. Pero cómo no voy a decir que se utilizan las dietas como sobresueldos. Entiendo que se cobre porque tampoco vas a estar en política para empobrecerte, pero los gastos y las prebendas son desmesuradas.

- También han presentado una propuesta de ley sobre eso.

- Sí, la llamamos una Ley de Reconicliación con la Ciudadanía, que creo que es el mejor antídoto contra el comunitarismo que nos lleva a un desapego que está haciendo crecer a la extrema derecha en Europa o a un individualismo, que viene a decir que todo lo soluciona el mercado. No, los políticos somos necesarios porque debemos solucionar problemas que nos afectan a todos y que la ciudadanía no nos perciba como unos privilegiados. Pero es difícil cambiar esta realidad porque son acuerdos que se toman en la mesa del Parlamento, cuyos debates ni siquiera son públicos. Y, al fin y al cabo, lo que ahí se deciden son prebendas.

- Como en el caso de Luciano Alonso, que tuvo que dejar su escaño por contratar a personas que ni siquiera trabajaban en los puestos para los que eran designados y se ha llevado una suculenta cesantía.

- 4.500 euros durante seis meses trabaje o no trabaje en otras cosas. También queremos acabar con esas cesantías, aunque tampoco ser sádicos. Aceptamos una especie de paro de los políticos, pero un paro acorde con lo que cobran los ciudadanos y sólo en el caso de que, efectivamente, tras dejar la política se quede parado.

- ¿Cómo es eso de votar con el PP?

- Y también hemos votado con el PSOE. Es posible que pueda llamar atención, pero si el PP, como hizo, presenta una propuesta sobre la renta básica, lo que puede sonar un poco chocante, lo lógico es que nosotros votemos a favor de una renta básica.

- El desagradable caso del empresario que simuló besarla en la Cámara de Comercio le colocó en los medios de toda Europa. ¿Cómo fue aquello, qué sintió?

- Rabia. Rabia de no haber sido capaz de reaccionar en el momento como se merecía. Me encontraba en un entorno de apariencia muy formal. No son lugares a los que estoy acostumbrada y me siento fuera de mi entorno. Eso me hace sentir vulnerable y supongo que eso fue la causa última de lo que sucedió. Pero luego pensé que tenía la oportunidad de denunciar algo que es demasiado cotidiano en este país. Esas cosas no son bromas, son delitos. Y me parece muy bien que la Fiscalía lo vea así y además haga pedagogía.

- De momento, el empresario se llevó su castigo de quedar ante todo el mundo como un rijoso.

- Sí, ese es el lado bueno, que a partir de ahora algunas personas se lo piensen antes de tener esas conductas.

- ¿Cómo llevó la trifulca previa a Vistalegre 2? Ustedes, los anticapitalistas, estaban en medio de ese follón, casi de árbitros.

- Pues lo llevé mal porque todo debería haber sido un debate político y tranquilo acerca de institución o movilización, discurso transversal o rupturista, tácticas, unidad popular... todo ello tratado con el pluralismo que queremos que nos distinga. Fue tremendo tener que pedir por favor que se dejara de proyectar esa imagen. Es cierto que después de Vistalegre algo se ha aprendido y parece que ha regresado el consenso.

- Usted no quiso ir a las votaciones de Eurovisión, que era como los periodistas llamábamos al sistema para la elección de la Ejecutiva por la fórmula escogida. Parecía un concurso de popularidad y usted no quiso estar ahí.

- Bueno, era un sistema de elección como cualquier otro y bueno, tuvo gracia lo de Eurovisión... Pero nunca me lo planteé porque tengo más que de sobra con Andalucía. Me cuesta organizarme para las comidas, así que no sabría cómo organizarme si además de ser portavoz parlamentaria, coordinadora en Andalucía, además estar en la Ejecutiva nacional. Por eso no entiendo cómo una presidenta puede tener horas del día para ser la máxima responsable de una comunidad de casi nueve millones de habitantes y además secretaria general de un partido como el PSOE, que no es una maquinaria pequeña precisamente.

- ¿Hubo purga tras su victoria en Andalucía en las primarias?

- ¿Purga? Carmen (Lizárraga) y Esperanza (Gómez) se presentaron y siguen como portavoces porque hacen un gran trabajo. A ellas se han añadido Jesús Romero, que sí es de mi corriente, y Moscoso, que no es de ninguna corriente, que es moscosista y está muy bien que así sea. No sé dónde ha podido ver alguien una purga.

- Tengo la sensación de que han perdido la batalla de la descentralización en Podemos que suted abanderó en la votación interna andaluza.

- En absoluto. Estamos viendo cómo encajarlo en el marco de los documentos salidos de Vistalegre.

- ¿Es compatible?

- Naturalmente, la descentralización es una prioridad, tenemos que arraigarnos en los territorios y que alguna gente nos deje de ver como esos personajes pintorescos y de discurso irreverente, que es como algunos nos siguen pintando. Tenemos que estar cerca de la gente y esto se consigue en los territorios y que cada organización pueda diseñar sus estrategias en el sitio donde trabaja.

- Ustedes son un movimiento muy urbano. ¿Avanzan en el medio rural?

- Es imprescindible hacerlo en Andalucía porque en esta región vive más gente que en ningún otro sitio en los pueblos.

- En ese progreso para hacerse ver en los pueblos usted fichó a Cañamero...

- Bueno, se fichó él solo.

.- gamos que usted le atrajo. Y luego va él y se presenta con Iglesias y, además, aclamado en Vistalegre. ¿Le pareció bien?

- Sí, claro, yo no soy celosa.

- ¿Cómo es su relación con Pablo Iglesias?

- Siempre ha sido muy buena en lo personal. En Bruselas teníamos los despachos al lado y trabajamos juntos. Eso permite que cuando hayamos tenido discursos distintos existiera detrás una confianza tejida que nos permitía emplearnos con contundencia sobre lo que cada uno pensábamos sin que se deteriorara nuestra relación.

- ¿Y con Errejón?

- Correcta. Nunca hemos tenido espacios de trabajo conjuntos y quizá no exista esa cercanía que sí que tengo con Pablo. Pero es sólo por eso.

- Su corriente es favorable a la movilización callejera. En Andalucía hay dos muy evidentes. Una es Educación, su terreno. ¿Cómo vivió la polémica de pública y concertada?

- Nuestra postura es muy sencilla: si la natalidad ha descendido y hay menos líneas, esas líneas deben desaparecer de la concertada. No hay ni una sola línea que deba desaparecer en la escuela pública.

- ¿Y Sanidad, la joya de la corona, como dice Susana Díaz, tiene arreglo?

- Se ha perdido tanto desde 2010 que se han originado daños estructurales. Era impensable que pudiéramos llegar a un escenario en el que un médico o un enfermero perdiera tanta calidad de vida, lo que acaba repercutiendo en el servicio. El consejero de Salud está resultando ser una persona muy colaborativa y escucha atentamente nuestras propuestas. La primera de ellas es una cláusula suelo por la cual no se pueda invertir menos de un 6,5% del PIB en Sanidad. Cada vez que escucho la palabra crecimiento económico me rebelo. Si hay crecimiento económico, que haya inversión y regresemos a 2010. Mientras tanto que no nos hablen de crecimiento económico.

- Eso de lo de las misas los domingos en televisión...

- Bueno, si hay espacio para todas las religiones no veo mal que la televisión pública emita su misa. Ninguna persona mayor se va a perder una misa porque otros canales relacionados con la Iglesia ya las emiten. Aunque la verdad es que prefiero que la gente la vea en La 2 a que la vea en 13 Televisión.

- El diputado por Cádiz de Podemos Juan Antonio Delgado se ha negado a firmar el manifiesto sobre la denominación de terrorismo a la agresión de guardias civiles en una bar de Alsasua. ¿Qué opina?

- Él es guardia civil, me parece normal.

- ¿Y usted qué piensa del manifiesto?

- Pienso que no todo lo que ocurre en el País Vasco tiene que seguir llamándose terrorismo. Ahora hay paz. Si ha habido nuna agresión que se castigue, pero sin leyes de excepción porque no estamos en un estado de excepción.

- Es feminista de las clásicas.

- ¿De las clásicas? No, soy feminista de las nuevas.

- Vamos a verlo. Se ha creado un debate, iniciado por Ciudadanos, sobre la gestación subrogada. Su partido no acaba de pronunciarse de forma clara.

- Estamos estudiando la posición.

- ¿Y cuál es su posición? Las feministas y la Iglesia están en contra. Gays y lesbianas están a favor.

- Mercantilizar los cuerpos es algo reprobable, igual que no se comericalizan los órganos ni las transfusiones de sangre. Pero al igual que con los trasplantes, gestar hijos de forma altruista para otras parejas puede ser algo a discutir e incluso bonito.

- Vive en Cádiz, ¿qué le parece su alcalde?

- Muy simpático.

- No sea... Se lo pregunto como ciudadana gaditana. ¿Ha cambiado algo?

- Se han eliminado privilegios, reducido sueldos, la remunicipalización de servicios detiene una rueda de privatización que venía produciéndose desde los años 80 para girar en sentido contrario. Puede demostrarse que se gestiona mejor y se ahorra más desde lo público. Ahora se va a intentar el bono social eléctrico, que el beneficio de la eléctrica, en parte, vaya a familias con menos recursos pero no como caridad, sino como derecho. Y sí, la verdad, no me parece mal cómo lo hace el alcalde de Cádiz. Además, tenemos un alcalde que coge el autobús.