La oposición tacha de "electoralista" la bonificación de matrículas universitarias

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, defendió ayer ante el Pleno del Parlamento la bonificación de las matrículas universitarias que empezará a aplicarse en el curso 2017/18, mientras que desde los partidos de la oposición se ha criticado la falta de progresividad de la medida o sus tintes "electoralistas".

El presupuesto estimado para la aplicación de esta propuesta, asciende a entre 30 y 40 millones de euros que serán asumidos por la Junta de manera adicional a las cantidades ya consignadas con las que se financia a las universidades públicas andaluzas cada año. Además, dicha partida se incorporará al sistema de financiación universitaria, que en la actualidad, se está revisando con dichas instituciones.

El diputado del PP Juan Bueno aseguró que la iniciativa tiene ciertos "tintes políticos y electoralistas" porque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, eligió el momento oportuno para anunciarla tratando de lanzar el mensaje de que está trabajando por Andalucía después de meses de "ausencia" por los asuntos internos del PSOE.

David Moscoso, de Podemos lamentó que la medida no sea progresista. Se trata, según defendió, de un premio económico al rendimiento académico que no sigue ningún criterio de renta, cuando se trata de un detalle fundamental. Asimismo, calificó de "arbitrario" el hecho de que no se bonifique la matrícula del primer año, cuando precisamente hay muchos jóvenes que no pueden afrontar ese primer pago.