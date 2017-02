La oposición fuerza el debate monográfico sobre sanidad

El Parlamento albergará un Pleno monográfico para abordar la crisis sanitaria en Andalucía. Los cuatro grupos de la oposición han solicitado en el registro de la Cámara la celebración un debate general con propuestas de resolución para analizar la situación del sistema público de salud en la comunidad y casi con las mismas motivaciones. IU y Podemos presentaron su escrito el jueves, poco antes del mediodía, y el PP consiguió el apoyo de Ciudadanos para hacer lo propio 24 horas después. La Mesa de la Cámara decidirá en su reunión del próximo miércoles si se celebra este debate tras bloquearlo sólo dos semanas antes con la negativa de Ciudadanos y el PSOE.

El cambio de actitud de la formación naranja será decisivo para que, tras semanas de polémica, se haga realidad una sesión plenaria de la que saldrán propuestas de obligado cumplimiento para el Gobierno socialista. Cada grupo podrá presentar 25 medidas para solucionar la crisis sanitaria, que podrán modificar después de la intervención del Ejecutivo en el debate si lo consideran oportuno o incluso añadir un máximo de 10 nuevas.

Primero hemos escuchado las explicaciones y ahora toca hacer propuestas"

El camino hacia la celebración de este Pleno comenzó a despejarse a principios de semana, cuando la portavoz de sanidad de Ciudadanos, Isabel Albás, endureció el discurso y condicionó la petición del debate monográfico a las explicaciones que diera el consejero Aquilino Alonso ante la Cámara. No parecen haber quedado satisfechos, pues ayer Juan Marín en una entrevista radiofónica ya anunció que Ciudadanos "forzará" el Pleno general. "Primero hemos escuchado las explicaciones y ahora toca hacer propuestas", afirmó el líder regional del partido naranja.

"Ya era hora", afirmó Inmaculada Nieto, portavoz sanitaria de IU, quien recordó que se trata de la tercera vez que su partido y Podemos abogan por la celebración del Pleno monográfico sobre sanidad. "Lo pedimos en verano, con el colapso sanitario y lo repetimos en enero ante la ola de manifestaciones", recordó Nieto, quien pidió después a Ciudadanos que no traslade "el veto", que a su juicio mantenía hasta ayer, a la aprobación de las resoluciones.

Cuando Marín hizo sus declaraciones, el registro del Parlamento ya había recibido -por tercera vez- la propuesta de IU y Podemos de celebrar un debate sobre sanidad. La idea de la formación naranja era sumarse a esta iniciativa -como ya había hecho el PP en la reunión de la Mesa del 25 de enero-, pero ayer se sumó a una propuesta homóloga registrada por los populares. Los dos escritos son casi idénticos. Hacen referencia al crecimiento de la contestación social, a los recortes sufridos por el sistema de salud y al empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales, entre otros asuntos. La diferencia más llamativa es que el texto de PP y Ciudadanos recoge una crítica expresa a "los cambios que se han producido en la Consejería de Salud".

El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, se mostró ayer a favor de la celebración del Pleno general sobre sanidad tras reunirse en Málaga con asociaciones de pacientes y usuarios. El líder del PP-A es ambicioso y reiteró la propuesta lanzada por su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, el pasado miércoles: quiere que sea Susana Díaz y no Aquilino Alonso quien dé las explicaciones y se reúna con los profesionales descontentos.

"La situación se resolverá si todos ponemos nuestro granito de arena y Díaz coge el toro por los cuernos y dedica tiempo y atención", apostilló Moreno, que adelantó algunas de las medidas que quiere que el Ejecutivo lleve al debate, como un plan de infraestructuras sanitarias con un calendario establecido o el incremento de la plantilla y la estabilización de los profesionales que ya trabajan en la sanidad pública.

Salvo sorpresa, el Pleno se celebrará, pero ayer incluso se encontró con un aliado inesperado. La secretaria general del PSOE de Sevilla y secretaria primera del Parlamento, Verónica Pérez, aseguró ayer que su partido no se opondrá al debate monográfico con propuestas de resolución que defiende la oposición en bloque. "Los socialistas andaluces siempre vamos a estar a favor de la transparencia y el debate sobre asuntos que afectan a los ciudadanos, como es la sanidad pública", manifestó Pérez, quien anunció que el PSOE enfrentará el Pleno "con vocación constructiva y ganas de solventar los problemas que puedan detectarse". "No tenemos que rehuir ningún debate. No lo hemos hecho nunca ni lo vamos a hacer", dijo Pérez nueve días después de votar no a la celebración de un debate monográfico sobre sanidad en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara.