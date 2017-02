La oposición reprocha la escasa concreción y pide que se fijen plazos

Hubo quien se encargó de recordar a Ciudadanos que hace sólo ocho días tumbó -de la mano del PSOE- la propuesta de IU y Podemos de celebrar un debate monográfico con el que ahora coquetea. "Párense y reflexionen. No estamos para bandazos", espetó el portavoz de la formación morada, Juan Antonio Gil, que reconoció que en Ciudadanos "se están desperezando de su letargo". El discurso del representante del partido morado se centró en las críticas a la gestión sanitaria del Ejecutivo socialista e hizo especial hincapié en la necesidad de recuperar "los 5.500 empleos perdidos" por las restricciones de la tasa de reposición.

La formación naranja fue especialmente dura con el miembro del Gobierno que sostiene desde la investidura de Susana Díaz. La parlamentaria Isabel Albás pidió al consejero que pormenorizara sus propuestas para calmar la situación y reiteró la amenaza que ya adelantó el lunes. "Si sus contestaciones no están dirigidas a mejorar de verdad, tomaremos medidas", apuntó. Y esas medidas no son otras que pedir la convocatoria de un Pleno general con propuestas de resolución. Ciudadanos se da de plazo hasta el martes, cuando la Junta se reunirá de nuevo con las plataformas sanitarias de Granada tras la interrupción de las negociaciones. Mientras tanto, Albás le mandó un recado al titular de Salud con reivindicaciones como mejorar la cartera de servicios de los hospitales, la necesidad de lanzar una oferta empleo público para "fortalecer la estructura" del SAS y un refuerzo de la atención primaria. Y lo más importante, "fechas concretas".

Spiriman sale del juzgado a hombros de un policía

El médico Jesús Candel, conocido como Spiriman y referente en las protestas sanitarias en Granada, se dirigió ayer a los varios centenares de personas que se concentraban a las puertas del Juzgado de Paz de Albolote (Granada) para apoyarlo, a hombros de un agente de la Policía Local. Megáfono en mano, este médico, que minutos antes había acudido a un acto de conciliación por las acciones judiciales por posibles injurias y calumnias que ha promovido el ya ex viceconsejero de Salud Martín Blanco, se dirigió a los presentes aupado por un policía. La alcaldesa de Albolote, Concepción Ramírez (PSOE), informó de que tiene previsto mantener un próximo encuentro con el agente para intentar aclarar lo sucedido a las puertas del juzgado. Candel y Blanco se verán las caras ante un juez al no haber acuerdo en el acto de conciliación al que estaban llamados como paso previo a formalizar la querella que el ya ex viceconsejero interpuso contra el médico.