Los partidarios de Sánchez piden "calma y respeto" al entorno de Susana Díaz

Las primarias del PSOE, a cuatro meses vista, van camino de convertirse en una suerte de partido de tenis a dos o tres bandas. Los diputados cercanos al ex secretario general y candidato Pedro Sánchez afearon ayer desde el Congreso de los Diputados las palabras vertidas el lunes por el número dos de los socialistas andaluces, Juan Cornejo. "Calma" y "respeto", fueron las dos palabras más repetidas, pero el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza fue más expresivo al ironizar sobre que a Cornejo "le faltó cariño" en sus declaraciones.

El diputado vasco defendió la necesidad de evitar "las descalificaciones y la crispación" que a su juicio mostró el lunes el secretario de Organización del PSOE andaluz e hizo un llamamiento a los afines al ex líder madrileño para ser "muy respetuosos en la discrepancia", a "guardar las formas" y a "ser templados". "El que no lo haga perderá esta batalla democrática", añadió el mismo Elorza que, poco antes, calificó al ex lehendakari Patxi López de "copia algo borrosa" de Pedro Sánchez. "Es mejor quedarse con el original", apostilló el diputado vasco, que valoró el carácter "épico" de la campaña del ex dirigente madrileño por nutrirse de "personas con profundas convicciones" y no "generales ni personalidades con estrellas".

Otro de los grandes apoyos del ex secretario general socialista, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, se sumó ayer a la idea adelantada por Sánchez el sábado en el acto de presentación de su candidatura sobre el carácter plebiscitario de las primarias de mayo. Para el primer edil, el proceso es un enfrentamiento entre dos modelos de partido: uno "abierto y de cercanía" liderado por Sánchez y otro representado por López y "todo apunta" que también por Susana Díaz. Además, Toscano tiene una explicación para las declaraciones de Cornejo. Las encuadra en "un momento de tensión" provocado al descubrir el número dos del PSOE-A que "hay otras realidades distintas" a las que defiende la gestora.

Una de esas realidades se verá el próximo sábado 11 de enero en Madrid. El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provnicias (FEMP), Abel Caballero, prepara un acto con primeros ediles socialistas de todo el país para mostrar su respaldo a una eventual candidatura de Díaz, a la Secretaría General del PSOE.

Según fuentes próximas a Caballero, el acto será en el Pabellón de la Fundación ONCE en la capital. El evento servirá para escenificar el respaldo que concitaría un paso al frente de Díaz y coincidirá con los congresos que ese fin de semana celebran también en Madrid el PP y Podemos. En San Vicente, sede del PSOE andaluz, aseguraron a Europa Press que cuando la presidenta de la Junta reciba la invitación a este encuentro, la atenderá como hace otras similares y con toda probabilidad asistirá al acto.

El objetivo de esta convocatoria no es otro que el de demostrar apoyo a la hipotética candidatura de Díaz. El alcalde de Vigo es uno de los dirigentes socialistas que más claramente ha expresado su respaldo a Díaz en la carrera por la Secretaría General del PSOE y le ha pedido en repetidas ocasiones en público que se presente. Ahora Caballero, quiere rodearse de otros alcaldes que opinan lo mismo para demostrar esa fuerza. Por el momento, desde su entorno no se ofrecen nombres de los asistentes, ni el público que se espera reunir.