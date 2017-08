Los partidarios de Sánchez preparan candidaturas en las ocho provincias

Los partidarios de Pedro Sánchez intentarán presentar candidatos a las secretarías generales en todas las provincias de Andalucía, aunque son conscientes de que el porcentaje requerido para ello es tan alto que en algunos lugares no será posible. Si para presentarse al cargo de secretario general del PSOE fue necesario reunir el 5% de los avales de la militancia y para los regionales se pide el 10%, en las provincias andaluzas hay que reunir el 20%. La dirección andaluza se ha acogido a una enmienda transitoria de los nuevos estatutos para no aplicar el sistema de primarias de doble vuelta, para lo que sólo es necesario el 3%. "Con el nuevo PSOE habría primarias en todas las provincias, pero con el viejo PSOE es posible que no", sostiene un destacado pedrista andaluz.

En Sevilla ya hay una candidata partidaria de Pedro Sánchez, la ex concejala Eva Patricia Bueno. Tendrá que competir con Verónica Pérez, una de las personas más cercanas a Susana Díaz en el territorio donde es más popular. La ex concejala del Ayuntamiento de Sevilla es una colaboradora de Alfonso Gómez de Celis, miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, y del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. En Málaga ha dado el paso la alcaldesa de Benaoján, Soraya García, aunque la regidora no forma parte del pedrismo en esta provincia. Aún puede haber otro candidato. En este territorio, el oficialismo aún no tiene aspirante todavía, ya que el actual secretario, Miguel Ángel Heredia, ha renunciado a ello. No obstante, parece que el delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, será la persona que represente a Susana Díaz.

Otra de las provincias donde los pedristas son más fuertes, caso de Cádiz, aún no tiene un candidato alternativo, aunque todos esperan que sea el alcalde de Chiclana, José María Román. Su fuese así, él competiría con Irene García, la presidenta de la Diputación. Cádiz fue la única provincia donde los pedristas presentaron lista alternativa para el congreso del pasado fin de semana, y sumaron un 20%.

Ha sido el desarrollo del 13º Congreso del PSOE andaluz lo que ha llevado a los pedristas a dar este paso. No hay ni reconciliación de Díaz con Sánchez ni nadie que tienda puentes entre la dirección andaluza y la sede de Ferraz. La presidenta de la Junta sorprendió a su secretario general planteando un posible dilema por el que tendría que escoger entre la lealtad a Pedro Sánchez, quien acaba de ganarle unas primarias, y la lealtad a Andalucía, en el caso de que la concepción territorial del PSOE perjudique a la comunidad. Fuentes de Ferraz han explicado que no han terminado de comprender cuál es el asunto que le crea tantas dudas a Susana Díaz, pero sí están convencidos de que la presidenta andaluza no cesará en su ataque a Sánchez. "Es una mala noticia, porque el enfrentamiento perjudica a los dos, a Pedro por supuesto, pero a las posibilidades del PSOE en Andalucía, también", explica una fuente.

Otras fuentes del PSOE andaluz, más alejadas de la diatriba, sostienen que los partidarios de Pedro Sánchez se equivocaron al no presentar un candidato alternativo a Susana Díaz en el 13º congreso regional. Mantienen que debían haber mantenido el nivel de movilización que consiguieron entre sus partidarios con motivo de las primarias que ganó Sánchez. Ahora, las plataformas tendrán que activarse de nuevo, pero con un objetivo más complicado, que es reunir al 20% de la militancia en las provincias. Lo tienen menos complicado en Cádiz y en Almería, pero en algunos territorios les resultará casi imposible.

Todos los secretarios provinciales andaluces son de la confianza de Susana Díaz. Los más fuertes son aquellos donde el PSOE obtiene mejor resultado electoral, caso de Jaén (Francisco Reyes), Huelva (Ignacio Caraballo) y Sevilla (Verónica Pérez).