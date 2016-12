Los partidarios de Susana Díaz trabajan para lograr una candidatura de consenso

Limar las asperezas y persuadir, al menos a una buena parte de los críticos. A eso es a lo que se van a dedicar los dirigentes que quieren que Susana Díaz sea la próxima secretaria general del PSOE, aunque en último término tendrá que ser ella quien deberá convencerlos una vez que haya anunciado su intención de liderar el partido.

Ésa es la opinión de uno de sus colaboradores más cercanos. Algunos de estos contactos ya se han producido, son informales y tienen lugar en las sedes, en el Congreso y en el Senado. Los actuales oficialistas están hablando con muchos de quienes defendieron al ex secretario general, Pedro Sánchez, hasta el final, y es que uno de los objetivo es lograr que su candidatura tenga un amplio respaldo. No se trata tanto de impedir las primarias como de llegar a ellas con un candidato muy respaldado, de modo que no se salga de esas elecciones con un partido roto, con proporciones de 60%-40%. Objetivo: nada de primarias "a cara de perro".

Para conseguir eso se deben producir dos hechos. El primero es que Sánchez no se presente, al ex secretario general no le va bien esa anunciada vuelta por España. El coche, de momento, lo ha llevado a dos actos, en Valencia y en Asturias, donde no tuvo mucho éxito de convocatoria. El segundo es que no se articule una tercera vía, que surja del rechazó al binomio Sánchez y Díaz. Se ha especulado con el ex lehendakari Patxi López, y él ha comenzado a renovar su agenda con actos. Amaga. Un cargo del PSOE andaluz sostiene que, finalmente, el ex lehendakari "no se va a atrever". Esta misma persona, sin embargo, no tiene claro qué hará Sánchez a pesar de esta maña salida: "Tratándose de quien se trata, me siento incapaz de saber qué hará".

Mientras, Díaz ha seguido recibiendo apoyos. La diputada Margarita Robles, crítica con la abstención a Rajoy y cercana a Sánchez, asegura esta semana en la revista Vanity Fair que cree en Díaz porque quiere un PSOE "unido, moderado y transparente". Robles lideró a los diputados que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy, aunque asegura que tiene buenas relaciones con el presidente de la gestora, Javier Fernández. José Luis Rodríguez Zapatero, en la Cope, indicó que Díaz "tiene madera de líder" y hay "una expectativa razonable" de que se presente.

Díaz cuenta con el apoyo de casi todos los notables del PSOE y de tres ex secretarios generales: Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. José Blanco y Elena Valenciano también se sitúan en esta onda de colaboración con la presidenta andaluza. Quien se manifestó, sin embargo, en contra de ella fue el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien en Antena 3 sostuvo que ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz deben ser candidatos para favorecer el consenso. Se apunta al "ni su ni sa", que cuenta con una corriente de opinión en el propio PSOE.

Los colaboradores andaluces de Díaz mantienen que si da el paso sólo será cuando se abra el plazo de candidaturas para las primarias, pero hay un importante grupo que desea que dé alguna señal nítida ya el próximo enero, una vez que pase el Comité Federal del día 14. De este modo, la jefa del Ejecutivo autonómico podría ejercer ese liderazgo que quiere ganar y, además, convertirse en una interlocutora con algunos de los críticos. Fue eso lo que hizo en Andalucía cuando José Antonio Griñán le encargó la Presidencia, habló con Jaén y con los críticos que había en Cádiz y Málaga.

El otro asunto en el que difieren los andaluces y quienes apoyan a Díaz fuera de la comunidad es que el cargo de secretaria general no es compatible con el de presidenta de la Junta. Si llegasen a producirse las elecciones, los susanistas del sur defienden que será "el proceder" el que vaya indicando cómo se resuelve, o no, la incompatibilidad.