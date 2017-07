El 'pedrismo' encoge para el congreso de Susana Díaz

No es lo mismo. Durante las pasadas elecciones primarias, los partidarios de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE tuvieron "un líder y un argumento". El líder fue Sánchez y el argumento, la abstención socialista en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. En muchos congresos regionales, como el que mañana comienza en Andalucía, y en otros provinciales, como los de octubre, tampoco habrá un motivo y, posiblemente, ningún líder pedrista. Esta reflexión la realizó Javier Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules, al término del 39º Congreso Federal del PSOE, hace ya dos meses. El único alcalde partidario de Patxi López, hijo además del histórico Luis Pizarro, acertó: los pedristas no tendrían motivos para derrocar al oficialismo en todas las terminales del poder del partido. El congreso del PSOE andaluz supondrá la confirmación de Susana Díaz como única líder del partido, ya que los pedristas apenas llegarán al 9% de los delegados, 31 de 481 con derecho a voto. El propio Pedro Sánchez, consciente de ello, cerrará el cónclave el domingo, con Díaz junto a él. Ambos no se ven desde los escasos cinco minutos, duros y a cara de perro, que sostuvieron hace dos meses en Madrid.

Las fichas de dominó del pedrismo no han tumbado a todo el partido. El paradigma de esto ha sido el fracaso del secretario de Organización del PSOE federal, José Luis Ábalos, en Valencia, donde promovió a un candidato para sacar de la Secretaría regional al presidente Ximo Puig. No es lo mismo: no es igual oponerse a Susana Díaz en contra de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana que enfrentarse al presidente de la Generalitat. Díaz perdió esas primarias, pero Puig no. En Andalucía ocurre algo similar, aunque los pedristas decidieron no dar la batalla en este congreso regional al no presentar un candidato para enfrentarlo a Díaz. No lo hicieron porque los posibles candidatos no quisieron, a pesar de que las plataformas deseaban seguir con la llama bien alta. Al final, el pedrismo se desinfló al no plantear la batalla principal. En la elección de delegados para el congreso, en los llamados congresillos provinciales, los partidarios de Pedro Sánchez sólo pudieron presentar una lista en la provincia de Cádiz. En las demás, no llegaban al 20% necesario para que su lista comenzara a poder competir. Sólo hay una treintena de pedristas en este cónclave, por lo que Susana Díaz podrá elegir su nueva Ejecutiva con total libertad.

Fue el propio José Luis Ábalos, la mano derecha de Sánchez en Ferraz, quien se puso en contacto con la dirección andaluza para asistir a la clausura del congreso. Sánchez no puede darle la batalla a Susana Díaz en Andalucía, y la también presidenta de la Junta sólo puede aspirar a mantener una posición particular del PSOE andaluz en determinados temas nacionales. No más. Algunos de quienes le apoyaron en su carrera nacional han enmudecido, consciente de la tremenda derrota infligida por Sánchez a Díaz, que sólo fue capaz de ganar en su comunidad. "Están condenados a entenderse, aunque no se traguen", explica un viejo dirigente socialista andaluz.

El congreso regional anticipa que los pedristas tampoco tendrán mucho éxito en los congresos provinciales. Para comenzar, el listón de avales para competir es demasiado alto. El PSOE andaluz no aplicará las modificaciones del 39º congreso sobre primarias (sí se ha hecho, por ejemplo, en Extremadura), por lo que los aspirantes necesitan reunir el 20% de los avales de la militancia para poder presentarse. Eso lleva, al menos mirando a los pasados congresillos, que sólo en Cádiz habría batalla. En otros lugares donde los pedristas son fuertes, caso de Málaga o de Almería, o no están lo suficientemente unidos o no encuentran un buen líder. Si es así, si Díaz cierra este período congresual sin oposición efectiva, dispondrá de casi dos años de relativa calma para abordar las autonómicas de 2019.

Ése es su principal reto, y casi el único que le compete, puesto que Susana Díaz ha quedado apeada de la carrera nacional. El PSOE andaluz mantendrá una posición distinta a la del federal en asuntos territoriales, pero poco más. La ponencia marco de este congreso regional proclama la vía federalista como opción del partido, no cita la plurinacionalidad que se aprobó en Madrid, pero es más cierto que los delegados andaluces no se opusieron a ello en el debate de las comisiones. En este congreso de Sevilla, la federación andaluza celebra el 40º aniversario de su fundación, y la dirección quiere que asistan todos los ex presidentes de la Junta y los ex secretarios generales. Será un auto homenaje a la federación más antigua del PSOE. También está previsto que asista el ex vicepresidente Alfonso Guerra, quien ha tenido que dejar la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias en la persona de su antiguo colaborador, José Félix Tezanos. Guerra apoyó a Díaz durante las pasadas primarias, y puso su cargo a disposición de Sánchez después del congreso. Finalmente, el testigo ha pasado a Tezanos, destacado guerrista hasta este último cónclave. A su vez, Guerra ha rechazado la Presidencia de honor de la fundación.