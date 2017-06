Los pedristas andaluces se plantean un candidato contra Susana Díaz

El congreso federal del PSOE todavía puede dar de sí, en el caso de que los pedristas se decidan a abrir frente contra los barones susanistas en los próximos cónclaves regionales. En el caso andaluz, el congreso se celebrará el último fin de semana de julio. La dirección de Díaz no ha planteado batalla en esta asamblea de Madrid con el objetivo de ofrecer un pacto implícito de no agresión, pero los pedristas andaluces se están planteando buscar a un candidato que tendría que estar disponible este lunes. Ya suena el nombre del granadino Pérez Tapias, rival de Sánchez en su día y ahora en sus filas. En Valencia, los pedristas ya han dado el paso. El alcalde de Bujassot, Rafael García, competirá por el liderazgo del partido contra el presidente Ximo Puig. A pesar de que eso supone el debilitamiento de la persona que preside la Generalitat, entienden que la bicefalia, en el partido y en las instituciones, es posible.

Algo similar ocurre en Andalucía. De modo oficial, los partidarios de Pedro Sánchez en este congreso no están por buscar alternativa y erosionar a la presidenta de la Junta, pero ellos mismos admiten que las plataformas quieren tener un candidato con el que competir en julio. El problema es “el nombre y la causa”, tal como sostiene un alcalde andaluz. Pedro Sánchez era líder de una parte de la organización, fue secretario general y tuvo su motivo: la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Pero en Andalucía, en estos momentos, el único motivo de competir con Díaz sería la animadversión. Pero es posible. Alfonso Gómez de Celis no es partidario de abrir esas hostilidades ahora mismo, pero la dirección pedrista se debate en el cuándo.

El PSOE andaluz, como otras organizaciones territoriales, ya tiene convocado su congreso regional. Cabe la duda de si estas asambleas tendrán que adoptar la modificación de los Estatutos que aprobará el congreso. Si fuese así, el líder se elegiría en una doble vuelta, donde los aspirantes no necesitarían avales. La primera votación haría de filtro. Algunos miembros de la dirección de Sánchez han propuesto que se suspendan los congresos regionales, para encajar los cambios, pero parece que éstos se celebrarán, de acuerdo con las normas anteriores, ya que habían sido convocados con anterioridad. Si es así, un candidato alternativo a Díaz debería reunir unos 4.000 avales. Es posible que lo obtuviese, pero corre el riesgo de obtener un resultado inferior a la de las primarias. Esa es la duda, pero en el equipo de Pedro Sánchez hay ganas de plantear la batalla para mantener la tensión entre sus seguidores.

El congreso transcurre con normalidad, pero la tensión con Susana Díaz es palpable. La presidenta ha anunciado que no podrá asistir al mitin de cierre del congreso, cuando el secretario general reunirá a 8.000 simpatizantes en uno de los pabellones del Ifema. La presidenta tenía programado un evento de la industria aeronáutica en París, y según sus colaboradores, debe tomar un avión que le impedirá estar en ese mitin. Pero no es el único síntoma del enorme distanciamiento. Sánchez se reunirá esta tarde con los secretarios de todas las comunidades autónomas, pero Susana Díaz no tiene constancia de estos acuerdos que, por otra parte, son habituales en todos los congresos. A la vez, los susanistas andaluces están perdiendo las votaciones que se están produciendo en las comisiones.