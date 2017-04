Los 'pedristas' enfilan a Patxi López

Buenas intenciones sobre la unidad en el partido, "pero detrás no hay un proyecto político". Los pedristas han enfilado la candidatura de Patxi López, con la intención de anularlo o de provocar su retirada. José Luis Ábalos, el líder valenciano que apoya a Sánchez en las primarias del PSOE y que ayer presentó su candidatura en Ferraz, descalificó de este modo la propuesta del ex lehendakari: no tiene proyecto político detrás. No es una declaración aislada, el propio Sánchez insistió el lunes pasado en su entrevista en Telecinco que las elecciones primarias en el PSOE es cosa de dos: la suya y la de la presidenta andaluza, Susana Díaz. López, que ayer visitó dos poblaciones en la provincia de Cádiz, descartó la retirada de su proyecto, llegará hasta el final, hasta la elección del 21 de mayo. Después, y en función de los resultados, tendrá que negociar, pero siempre de acuerdo con la voluntad de los suyos.

La misma noche del lunes, López y el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pedrista y director gerente de la Junta, sostuvieron una discusión en las redes sociales a cuenta de la entrevista de Sánchez. El candidato y ex secretario general recordó que también López había gobernado gracias a un acuerdo con el PP. No lo hizo, según él, para criticarle, porque en su opinión no se derechizó, pero López entendió que la intención no era precisamente ésa, y le recordó, a través de las redes, que el acuerdo se firmó para parar el plan secesionista de Ibarretxe en un contexto en el que se decidía el final de ETA. Los ánimos se han caldeado. En Algeciras, López manifestó que a Sánchez le vendría bien "un poquito de humildad", y es que de eso fue de lo que había presumido en su entrevista televisiva, de humildad. El mismo día que el ex lehendakari visitaba la provincia de Cádiz, los pedristas anunciaron que Zaida Cantero tendría un encuentro con militantes en Chiclana.

La candidatura de López beneficia a priori a la candidatura de Díaz, porque puede arrastrar a una parte descontenta de la militancia con la abstención a Rajoy que ve en el vasco un líder más proclive al consenso que Sánchez. Pero esto sólo es una especulación, hay quien sostiene que la presidenta andaluza también ganaría en un cara a a cara electoral contra Sánchez. En cualquier caso, de la actitud de los pedristas se deduce que, en efecto, creen en la primera opción. Por ello desde hace varios días están haciendo correr el rumor de que López se retirará porque hay un acuerdo con la andaluza, acercamiento que niegan los partidarios del ex lehendakari. Sus seguidores sostienen que van a llegar hasta el final. Eso sí: si Díaz gana, es previsible que alcance un acuerdo con López de cara al 39º Congreso para integrar su posición. El acuerdo entre Díaz y Sánchez parece descartado, incluso en el cónclave, y el del ex secretario general del PSOE con el vasco se está poniendo difícil.

En esto último influye la posición que mantuvo López con motivo de la dimisión de Sánchez: estuvo con él en el polémico Comité Federal de octubre, pero fue quien le aconsejó que dejase el escaño en el Congreso, mejor eso que abstenerse ante Rajoy o contrariar una decisión del partido. Algunos pedristas, como Gómez de Celis, le pidieron que no dejarse el Congreso. Después de eso, los dirigentes que estuvieron con Sánchez en la dirección, caso de César Luena y de Óscar López, se fueron a apoyar la candidatura de López. En Telecinco fue preguntado por ello, por esa supuesta traición, y dijo: "En lo personal fue muy duro, pero en lo político se equivocan, sólo hay dos opciones: la candidatura de la gestora, que es la de Susana Díaz, y la de los que queremos vencer".

Las elecciones primarias han terminado por agriar las relaciones entre los tres candidatos, o las del ex secretario general con los otros dos: Díaz y López. Los tres coincidirán hoy en el homenaje a Carme Chacón que el PSC ha organizado en Barcelona. Díaz y Sánchez no han vuelto a hablar desde el Comité Federal del derrocamiento del segundo, ni siquiera se vieron juntos en el velatorio de la ex ministra catalana en la sede de Ferraz. Las opiniones sobre ellos son distinta, según los bandos, los susanistas sostienen que no coincidieron y los pedristas, que la presidenta andaluza lo evitó. El caso es que López y Díaz sí compartieron unos momentos muy duros para los socialistas. Los tres sí estarán hoy, y se verán, en el homenaje en Barcelona, donde además estará Felipe González y el ex Jemad José Julio Rodríguez, hoy ligado a Podemos y en su día cargo de Chacón como ministra de Defensa. El PSC desea que el acto sea "transversal", y contará con la presencia de miembros de otros partidos en un acto que conducirá el periodista Javier Sardá.