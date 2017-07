Los 'pedristas', a favor de la supresión de "una Andalucía de primera"

Una enmienda presentada por los pedristas solicitaba la supresión del término "de primera" al referirse a Andalucía en el epígrafe 130 de la ponencia marco que se discute en el cónclave. Este epígrafe defiende "una Andalucía fuerte y de primera en una España cohesionada y solidaria que avance hacia un modelo federal". El intento de debate fue entendido por los leales a Díaz como una negación del 28-F, cuando Andalucía decidió en referéndum no ser una autonomía de vía lenta, sino de autogobierno pleno, como Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, ninguno de los pedristas defendió esta ponencia en la comisión que presidió José Caballos. "Mientras estén esta presidenta y esta dirección, no vamos a dar un paso atrás sobre el 28-F ni para coger impulso. Si alguien cree que puede aflojarnos, que espere sentado. Andalucía no va a dejar de ser comunidad de primera", sostuvo Caballos.

De los 481 delegados con derecho a voto, sólo hay 31 partidarios de Pedro Sánchez, con lo que sus enmiendas no fueron aceptadas en las tres comisiones abiertas en el congreso. Si alguna de ella hubiese contade con un respaldo del 20% de la comisión, habría pasado a ser discutida con el plenario. No fue así. Otra enmieda polémica es que la se refería a una España "plurinacional" como un país compuesto por "nacionalidades en la que habitamos desde hace siglos". También fue rechazada porque se entendió que el 39º Congreso federal ya fijó la nueva acuñación de España. No se entró en el fondo, pero se usó el argumento de que eso se había discutido en otro ámbito para que no figurase en la ponencia marco.