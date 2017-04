La peligrosa historia de amor de Jimena y Shaza

Dubái, Londres, un escondite en Georgia, la ciudad turca de Samsun, Estambul... son las etapas de la odisea de Jimena Rico, una joven argentina nacionalizada española cuya familia reside en Torrox (Málaga), y su novia egipcia Shaza Ismail. No era un viaje de placer, era una huida. Las perseguía el padre de Shaza, que se opone a su relación.

"Estaba desesperada, no podía comunicarme con vosotros. Sabía que me estábais buscando, pero no había forma. No podía hacer ninguna llamada". Con estas palabras dirigidas a su familia puso fin Jimena a la angustia vivida por su familia desde el pasado lunes, cuando sus padres le perdieron la pista. La Embajada de España en Ankara confirmó que tanto la joven como su novia habían sido retenidas en un centro de deportación en Estambul. En un altercado en el aeropuerto de Londres, el padre de Shaza destruyó el pasaporte de la joven española. Su periplo las había llevado hasta la ciudad turca. Ayer estaba previsto que fueran enviadas a la capital británica, donde residen. "Estamos mucho más tranquilos al saber que está viva. Todavía estaba muy asustada", dijo su hermana María del Valle.

No daba señales de vida desde el lunes pero ayer contactó con su familia en Torrox

Ésta relató que Jimena le informó de que "no les daban de comer. Las tuvieron esposadas e incomunicadas y mi hermana sabía que estábamos desesperados al no tener noticias. No podían hablar con la Policía porque ni había traductor ni hablaban inglés", apostilló. El padre de Jimena confirmó que las dos "estuvieron esposadas como si fueran terroristas o personas de mal vivir".

La familia de la joven pidió el miércoles ayuda al Ministerio de Exteriores y a las autoridades españolas para localizarla. No sabían nada de ella desde el lunes cuando, con su pareja, con la que huyó de Dubái tras ser denunciada por su relación homosexual -las relaciones entre parejas del mismo sexo está prohibida en los Emiratos Árabes-, se dirigía supuestamente a un hotel en Estambul y a la Embajada española. En su última comunicación, Jimena había pedido a la familia que se pusieran en contacto con las autoridades si dejaban de tener noticias de ella hasta el lunes al mediodía, ya que se sentía amenazada por los padres de su pareja, que la denunciaron por homosexualidad y temía por su vida. Hasta allí viajó Jimena junto a su novia para visitar a la madre de esta última porque les habían dicho que se encontraba enferma. Una supuesta circunstancia que resultó ser, al parecer, un plan orquestado por el padre para retener a su hija en ese país.

Al enterarse de que los padres la habían denunciado, las jóvenes consiguieron huir en avión hasta Georgia, donde permanecieron tres días en casa de unos amigos, para cruzar la frontera turca en su huida hacia territorio europeo. Ya en Turquía, las autoridades las detuvieron por no tener la documentación en regla.

Cuando estaban en el aeropuerto para coger un vuelo hasta Londres, ciudad en la que trabaja Rico actualmente, apareció el padre de su novia, que quiso llevarla a la fuerza y rompió su pasaporte, además de amenazarlas de muerte. Por estos hechos fueron detenidos tanto el padre como la pareja y, una vez puestas en libertad, llegaron a la frontera de Turquía, donde después de varios intentos de entrada, lograron coger un autobús hasta la localidad de Samsun.

Al llegar allí, fueron detenidas por la Policía turca y acusadas de terrorismo, al menos durante doce horas, pero finalmente fueron liberadas y trasladadas a la estación de autobuses, para trasladarse hasta Estambul, donde tenían reservado un hotel al que no llegaron.

El embajador español en Ankara, Rafael Mendívil Peydro, explicó ayer que tanto Jimena como su pareja fueron arrestadas en la ciudad turca de Samsun hace tres días. En ese momento, las fuerzas de seguridad turcas "les quitaron el móvil y el pasaporte", precisó María del Valle Rico.