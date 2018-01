Los tres pequeños velan armas

Las elecciones autonómicas deben ser en la primavera de 2019, pero 2018, que sólo cuenta ocho días, tiene ya pinta de año electoral. Los dos partidos mayoritarios son conscientes. En el último Pleno, Juanma Moreno golpeó a Susana Díaz con un posible adelanto de los comicios para su beneficio. La presidenta y sus compañeros de partido se afanaron en negarlo. Con o sin adelanto, habrá, como mínimo, dos invitados más a la próxima convocatoria para renovar el Parlamento.

Uno de ellos empieza con fuerza después de que sus colegas catalanes dieran la sorpresa en Cataluña. Sin embargo, la papeleta naranja no tendrá un nombre que la encabece hasta que Susana Díaz no disuelva la Cámara de la décima Legislatura. Lo ha reconocido Juan Marín en una entrevista con Europa Press, en la que recordó que en la formación naranja eligen a sus candidatos por primarias. Y él pretende ser reelegido como candidato a la Presidencia de la Junta. "Soy un gran competidor; ojo, me tienen que ganar", espetó el político gaditano.

Marín recordó que los estatutos de Ciudadanos fijan la elección de candidatos al anuncio de elecciones. "Quien decida presentarse y consiga el apoyo de los afiliados será quien tenga el honor de representarnos", afirmó el actual portavoz centrista, quien aspira a revalidar el cargo con el mismo o más apoyo que logró en 2015. "Si los tuyos no te quieren, para qué quieres estar aquí", reconoció Marín antes de ensalzar sus logros como socio preferente del Gobierno socialista desde la oposición. "Tenemos una estructura consolidada y hemos crecido en afiliados, agrupaciones y en el peso que Andalucía tiene en el partido a nivel nacional", apostilló.

"Haré todo lo posible para ser el presidente de la Junta", aseguró Marín. Para lograrlo, tendrá que vérselas con Díaz y Moreno, pero también con el candidato de una confluencia de izquierdas que ya tiene colocados "los cimientos". Así lo dijo el coordinador general de IU en su entrevista con Europa Press. Antonio Maíllo, sin embargo, rehuyó en sus respuestas hablar sobre quién encabezará una lista que todavía no tiene nombre ni fórmula establecida.

"Hemos tirado los cimientos, ahora trabajamos en el ladrillo y lo último será la pintura", aseguró de forma gráfica el líder izquierdista, que cree que el candidato debe ser "quien esté en mejor situación para disputar el Gobierno". Maíllo recalcó que el proceso de confluencia debe ser "participativo" y defendió que la unión entre IU y Podemos debe lograrse "de manera natural en todos los ámbitos" y construirse de manera paralela a nivel municipal y regional. El mecanismo, según Maíllo, debe seguir "una fórmula fluida, simultánea y afrontando una estrategia racional para que sea una instrumento que amplíe espacios de intervención política".

Maíllo llama a la calma y retrasa el debate de candidatos en la confluencia, pero según su compañera de viaje, Teresa Rodríguez, la izquierda tendrá menos tiempo del previsto para armar ese proyecto que pueda disputar a Díaz el Gobierno andaluz. Según la coordinadora de Podemos, la jefa del Ejecutivo convocará elecciones "cuando mejor le venga el PSOE andaluz. La política gaditana recordó en su entrevista con Europa Press que en 2015 Díaz "rompió un Gobierno que tenía estabilidad" porque las encuestas que consultaban decían que "Podemos estaba creciendo".

Rodríguez cree que los socialistas volverán a hacer exactamente lo mismo: "Aprovecharse de las atribuciones que tiene Andalucía para convocar elecciones por decreto propio, sin coincidir con otras elecciones, para convocarlas en el momento en el que la maquinaria demoscópica les diga que es el mejor momento o el menos malo". "Lo hizo el ex presidente Manuel Chaves y lo hace Susana Díaz desde su llegada accidental al poder: convocar elecciones exactamente cuando mejor les venga, cuando lo digan sus carísimas encuestas", apostilló la dirigente de Podemos.