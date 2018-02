La prisión permanente revisable se suma a la bronca entre socialistas y populares andaluces

Las posiciones encontradas en torno a la prisión permanente revisable se han sumado al rosario de enfrentamientos y bronca entre los dos principales partidos en Andalucía. El PP-A cargó ayer contra la presidenta Susana Díaz porque a su juicio "hurga en el dolor de las víctimas" con su "silencio". Fue la secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, la encargada de soltar la andanada, al tiempo que emplazó a la jefa del Ejecutivo a que se pronunciase y diga si está a favor de su derogación como el PSOE nacional o si apoya que se mantenga.

López subrayó que "ya está bien de jugar al silencio porque se está jugando con el dolor de las víctimas". La número dos del PP-A acusó a Díaz de no decantarse porque teme "seguir perdiendo apoyos" en su partido.

Por su parte, la presidenta había arremetido antes contra el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, acusándolo de utilizar el "dolor y el sufrimiento" de las familias. En declaraciones a TVE Díaz señaló que, más allá del debate en sí, que tiene mucha profundidad y connotaciones, y teniendo en cuenta además que hay penalistas que plantean dudas sobre si el mantenimiento de esa figura es compatible o no con la Constitución, que ella tiene claro que nunca utilizaría el "dolor" de las familias. Díaz remarcó que ella no sería capaz de hacer lo que vio el domingo en Rajoy, "plantear este debate en el dolor de las familias". "Esa imagen del presidente del Gobierno utilizando el dolor y el sufrimiento de las familias porque él esté con la debilidad que tenga... para eso hay que valer y yo no valdría para eso", añadió.

En paralelo, la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, dijo que el debate sobre la prisión permanente revisable "no puede ser una carrera para ganar votos".