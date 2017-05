Más de 15.000 personas piden por internet al actor que siga adelante con el proyecto

La renuncia de Antonio Banderas a concurrir al concurso mediante el que transformar la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria ha generado una ola de apoyos pocas veces vista en Málaga. A las voces de un buen número de representantes políticos se suman ahora más de 15.000 ciudadanos anónimos que en apenas un día han avalado con su firma una petición en el portal Change.orgdando su apoyo al proyecto.

"Quién mejor que Antonio Banderas, nuestro embajador más conocido y un fiel amante de nuestra ciudad, podría llevar a cabo dicha reforma, la cual ha ganado previamente por concurso público", señala la petición, quien relaciona la renuncia del actor con "la presión y coacción de algunos partidos políticos de la ciudad".

Sin embargo, otro de los integrantes del equipo de Banderas, el arquitecto José Seguí, se reafirmó ayer en que hay un acuerdo "de lealtad" de no presentarse al concurso. "No hay marcha atrás", dijo Seguí, quien insistió en que la decisión no está relacionada con una supuesta pérdida de viabilidad económica del proyecto. De hecho, incidió en que la iniciativa era asumible incluso en el supuesto de que hubiese que rebajar el número de plantas inicialmente propuestas. "La adaptación del proyecto premiado era viable para nuestro proyecto o para cualquier otro. Digo era porque ya no nos vamos a presentar", sostuvo.