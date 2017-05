"No pienso faltar a nadie; son compañeros de una misma familia"

La presidenta andaluza y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, pidió ayer que durante las primarias del partido no haya "ni un insulto ni una mala palabra", al tiempo que aseguró que si su proyecto resulta ganador será la secretaria "de todos los socialistas en todos los rincones de España".

"Vamos a respetarnos todos. No pienso faltar a nadie porque son compañeros de una misma familia que hemos elegido", afirmó en referencia a los otros dos candidatos en liza: Pedro Sánchez y Patxi López. En estos términos se expresó en un acto público en Gijón ante un pabellón municipal que congregó a unas mil personas. Comenzó su discurso alabando al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, un "maestro" al que admira y de que se siente "orgullosa".

"Un gran socialista", apuntó la presidenta andaluza durante un acto al que no asistió el presidente asturiano, pero sí buena parte de su Consejo de Gobierno, y en el que se tuvo que expulsar a un grupo de jóvenes con carteles que protestaban contra las tasas universitarias.

Díaz, que acudió al Principado en busca del apoyo de la militancia asturiana y defendió las cuencas mineras, señaló que la formación debe dejar de "lamentarse y mirarse el ombligo" para "mirar a los ciudadanos a los ojos" y volver a hacerse cargo de España. La candidata se mostró convencida de que la organización saldrá unida del proceso interno de primarias y se convertirá en un partido que sacará lo mejor de sí mismo para conseguir que la vida de las personas mejore.

"Quiero que afrontemos el futuro inmediato con un proyecto autónomo y sólido", apuntó en su intervención, en la que lanzó duras críticas al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien, a su juicio, demostró no estar a la altura "de la ética que se le exige".

En su opinión, los Presupuestos Generales del Estado que el PP ha diseñado son "infames" y no contemplan las necesidades en inversiones más importantes que necesita el país.

Susana Díaz afirmó que el líder del Ejecutivo no está en condiciones de acomplejar al PSOE ni tampoco Podemos, una organización que sólo tiene "odio y rencor" a la formación socialista y a la que ha pedido que no dé lecciones "de nada". "Nadie va a acomplejar al PSOE, pero en este proceso no queremos hablar de nosotros, sino de los problemas de los ciudadanos".

La presidenta andaluza hizo mención, además, a la trayectoria de Felipe González, Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero, personas "rebeldes" que defendieron el país por encima de las siglas del partido y sus propios intereses personales. "Vamos a volver a ser rebeldes y volver a construir un país del que sentirnos orgullosos", ha reclamado a los asistentes.