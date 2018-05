¿Cómo podemos llegar a ser más SOStenibles?

La sostenibilidad es una actitud de responsabilidad empresarial que persigue atender las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Un concepto fundamental en plena época de transición energética y de compromiso medioambiental.

Hace ya tres años que la ONU adoptó un conjunto de objetivos globales y creó una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible con la que contribuir a la igualdad y la prosperidad, además de proteger el planeta. En su compromiso con la salud y el medioambiente, Arroz SOS ha querido medir el impacto ambiental de 1 kilo de su producto.

A lo largo de su vida, pasa por tres fases. La empresa es partícipe de las dos primeras y ha tomado las medidas necesarias para ofrecer los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, pero… ¿sabías que la tercera fase depende de ti? Tú eres el protagonista, en esta última fase, de la huella que dejamos en el medio ambiente.

–Campo: en esta fase entran en juego los factores relacionados con los primeros pasos de la materia prima; su siembra, regado, abonado, recolección y, finalmente, transporte hasta nuestras instalaciones. Esta primera fase corresponde al cultivo de la materia prima por parte de los agricultores.Incluye las labores preparativas del campo, el abonado, los tratamientos de protección, la cosecha y el transporte del arroz hasta sus plantas de producción.

–Fábrica: la segunda se desarrolla en sus plantas de producción, en las que se prepara la materia prima para su consumo.Se seca, se limpia y se descascarilla para después envasarlo y distribuirlo a los distintos puntos de venta.

–Hogar: por último, pero no menos importante, la tercera fase. En ella entra en juego tu papel, que puede marcar la diferencia en el impacto que ese kilo de arroz produce en el medioambiente. ¿Cómo? Con cuatro acciones sencillas y cotidianas que marcarán la diferencia.

RECICLA

Una vez consumido el arroz, recicla el envase,se trata del único envase de arroz del mercado 100% de papel, totalmente biodegradable y reciclable.Ahora solo tienes que acercarte al contenedor azul. En España queda mucho por hacer y es que el 40 % del cartón y el papel acaba en el sitio equivocado, sin posibilidad de reciclarse. Una cifra muy superior a la registrada en otros países europeos.Además, el reciclado de diferentes materiales permite que los vertederos no sigan creciendo.

AHORRA AGUA

¿Sabías que tres de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable? Sí, estás leyendo bien: más de 2.280 millones en el mundo aún no pueden disponer de un bien básico como el agua. De ahí, nuestra responsabilidad y concienciación con su consumo. No la despilfarres, utiliza la cantidad justa para elaborar tus recetas. De este modo ahorrarás y, además, te quedará todo en su punto. En el paquete encontraráslas medidas que debes utilizar para que te quede perfecto. Solo sigue las indicaciones. Las recetas que puedes encontrar en la página www.arrozsos.es son variadas y muy apetecibles.

NO DESPERDICIES ENERGÍA

Al igual que sucede con el agua, lo mejor para ahorrar energía es seguir las recomendaciones indicadas en el envase. De esta forma, obtendrás un arroz al punto sin necesidad de tener encedido tu fuego o vitrocerámica. También procura que el diámetro no sobrepase el del recipiente y apaga la vitro unos minutos antes para aprovechar el calor residual. Siempre que la receta lo permita, tapa la cazuela para conseguiruna cocción más rápida y de consumo menor.

NO DESPERDICIES COMIDA

Pese a tener la suerte de poder disfrutar de comida variada diariamente, no es excusa para despilfarrarla o desperdiciarla. Bien lo sabe tu madre, una auténtica genia del aprovechamiento con sus croquetas, sus torrijas… y un sinfín de platos que se unen para dar lugar a uno aún mejor; como esta receta de arroz abanda, perfecto para no dejar ni las migas. ¡Por rica y por provechosa!

Aplica estos consejos en tu vida diaria para ahorrar, reducir tu huella medioambiental y contribuir a un futuro más SOStenible para nuestros hijos. Aunque parezcan insignificantes, tus acciones cuentan y pueden suponer un cambio sustancial. Es preciso el compromiso colectivo para que estas acciones se viralicen y vayan a más. Impulsa a tu entorno para fomentar estas y otras iniciativas. ¡Juntos podemos ser más SOStenibles y hacer de este mundo un lugar más habitable sin renunciar a la mejor gastronomía y a los productos más sabrosos!