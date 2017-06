Los populares tildan el órdago de C's sobre el impuesto de Sucesiones de "marketing"

La oposición no se cree el ultimátum de Ciudadanos (C's) al Gobierno andaluz de no apoyar los presupuestos de 2018 si no se incluye una reforma del impuesto de Sucesiones. La secretaria general del PP-A, Dolores López, consideró que el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha aprendido del "marketing" del PSOE-A y lo utiliza con "anuncios" como el que hizo el pasado lunes.

La número dos del PP-A, que se preguntó si lo anunciado por Marín es "verdad", mostró a los medios una noticia de hace un año en la que Marín "decía lo mismo". "No sé si es que lo tiene memorizado y no sale de su esquema mental", señaló López. "Si ha rectificado públicamente y realmente lo va a cumplir, me alegro, pero si no, vemos que lo único que se le está pegando a Cs de ese pacto con el PSOE-A es lo malo que tiene esa formación", destacó la secretaria general de los populares andaluces.

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, tildó la actitud del partido naranja de "chantaje" y responsabilizó a la presidenta, Susana Díaz, por "no saber" elegir a sus "compañeros de viaje"."Quien se acuesta con la derecha, recortando se despierta", afirmó Rodríguez, que insistió en que la alianza entre PSOE y Ciudadanos "se ha demostrado altamente nociva para los andaluces". Además, apuntó a la reciente derrota de Susana Díaz en las primarias socialistas como uno de los motivos para que Ciudadanos inicie ahora la presión sobre el gobierno andaluz. "A perro flaco todos son pulgas", zanjó.