Los populares apuntan a ocho procedimientos en los que el magistrado ha tomado decisiones

El vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, Toni Martín, aseguró ayer que Pedro Izquierdo ya ha tomado decisiones judiciales en "siete causas, antes de que se conociera públicamente la relación entre las causas y los gobiernos a los que había pertenecido. Martín manifestó que los populares tuvieron constancia el martes de otras dos nuevas designaciones como ponente para que este juez decida sobre otras diligencias previas, relacionadas con las causas de la Formación y de los avales.

"En resumen, llevamos ocho procedimientos judiciales, los siete que les acabo de decir, más el juicio de los ERE, con múltiples decisiones judiciales en las que ha participado el ex director general de Justicia de Chaves, Griñán y Susana Díaz. Y tenemos que escuchar cómo la señora Díaz dice que en política no cree en la casualidad", señaló Martín. "Si hubiera que hacerle caso, nosotros tampoco deberíamos creer que tantas decisiones judiciales que afectan a su gobierno recaigan en el señor Izquierdo por casualidad", agregó.

Los populares prefieren que sea la Justicia la que determine si el juez Izquierdo está capacitado para tomar decisiones en las ocho causas contra los gobiernos del PSOE de los que formó parte. "Estamos convencidos de que no debiera tomar esas decisiones, pero será la Justicia, a la que respetamos, la que tenga la última palabra". El dirigente del PP-A incidió en que desde que empezaron los escándalos que afectan al PSOE andaluz, "los desplantes, las idas y venidas de documentación, los expedientes que nunca llegan han sido una constante en la relación que han mantenido la Junta de Andalucía y el PSOE con la Justicia". "Hemos tenido que asistir a una estrategia que lo que ha hecho es que los andaluces no puedan ver cómo se devuelve el dinero defraudado y cómo no se toman medidas para garantizar que estos fraudes no vuelvan a producirse en el futuro", afirmó Martín.