La presidenta sopesa asistir a la Escuela de Gobierno del PSOEDurán reivindica ante los estudiantes un debate "sereno y respetuoso"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, comunicará "en los próximos días con transparencia y en función de la tarea institucional que haya", si participa en la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE celebrará del 15 al 18 de marzo en Madrid con el fin de preparar a los cuadros del partido de cara a las próximas citas electorales. Díaz reveló ayer a los periodistas que está sopesando su presencia en dicho acto, una circunstancia que en todo caso supedita a su agenda de jefa del Ejecutivo autonómico. "Estoy en el Gobierno, y en los próximos días, en función de la tarea institucional que haya, lo comunicaré con transparencia", recalcó la secretaria general de los socialistas andaluces.

Esta semana se ha conocido que el ex presidente del Gobierno Felipe González no acudirá a dicha escuela por tener un viaje a Portugal en esas mismas fechas, una baja que se suma a las ausencias ya confirmadas del también ex secretario general del partido Alfredo Pérez Rubalcaba y del presidente de Asturias, Javier Fernández.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, recalcó ayer que es esencial, para poder avanzar y mejorar la vida de las personas, recuperar una forma de hacer política marcada por el debate sereno y respetuoso, el "consenso" y por poner los distintos "acentos" ideológicos al servicio de los intereses generales de la ciudadanía, porque la responsabilidad de los representantes políticos es ofrecer soluciones y certidumbre a todos aquellos que tienen problemas e inquietudes.

El Cámara acogió la iniciativa de Simulación del Parlamento, en el que participan estudiantes de distintas universidades de la comunidad y que tiene como objetivo de acercar la política a los jóvenes, y formarlos como ciudadanos activos y comprometidos con los problemas de la sociedad y su entorno.