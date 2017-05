La presidenta de la Junta rechaza el voto del insulto y llama a buscar la unidad

Superar la división y evitar el voto del insulto. Éstas fueron las peticiones que la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, trasladó este jueves a los centenares de militantes que se reunieron en el parque de Cabecera de Valencia, donde intervino en un mitin junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Díaz apeló a la unidad y la fraternidad porque "no hay socialistas buenos ni socialistas malos". "Formamos parte de una misma familia", sostuvo.

La candidata manifestó que se presenta a las primarias para que el PSOE "no se resigne y quiera ser la alternativa de gobierno", para defender las posiciones y "no copiar ni imitar a otros partidos políticos". En su opinión, la prioridad es dar unidad al partido, y se mostró convencida de que de las primarias surgirá un PSOE "fortalecido, con hombres y mujeres de todos los territorios, edades, sensibilidades" y por eso no ha hablado durante el proceso "mal de nadie".

La candidata insta a evitar la división entre "socialistas buenos y socialistas malos"

"Cuando el PSOE se levante, levantará este país y volverá a hacerse cargo de España", manifestó la candidata socialista, quien aseguró que, si es elegida secretaria general, el mismo lunes exigirá al presidente del Gobierno el pacto contra la violencia de género. Según la presidenta andaluza, los rivales del PSOE no están dentro del partido sino fuera, por eso garantizó que trabajará desde el primer minuto para reforzar "la fraternidad y la unidad del partido". "Quiero ser la secretaria general de todo el PSOE, no de una parte del PSOE", insistió.

Díaz señaló que no son casualidad los "ataques" de Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, que se deben a que "saben que les vamos a ganar". Del presidente del Gobierno, señaló que "sabe que está en tiempo de descuento, no tiene proyecto y no ha protegido a las personas". Además, criticó que sea justamente ahora cuando a Pablo Iglesias "se le ocurre una moción de censura" porque "ahora quiere interferir en la voluntad libre de los militantes socialistas".

"En el PSOE decidimos los socialistas, nadie va a decidir por nosotros, y no nos va a acomplejar nadie, ni humillar ni arrodillar, ni decir qué tenemos que hacer", apostilló.