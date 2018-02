La presidenta andaluza no considera relevantes las críticas de Ciudadanos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quitó ayer importancia a las críticas que ha recibido en los últimos días por parte del presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, al hilo de su reunión con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y por su viaje a Bruselas para intervenir en el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la capital comunitaria, señaló que no otorga "ninguna" relevancia a esas críticas y recalcó que donde estén los intereses de los andaluces, ella estará ahí para defender los intereses de la comunidad autónoma, sea Bruselas, Madrid, el Parlamento de Andalucía "y donde haga falta".

"No le doy más importancia, es normal, yo no tengo un gobierno de coalición, sino que gobernamos en solitario y habrá cosas que le gusten más a la oposición y otras que les gusten menos y todo es respetable", recalcó la jefa del Ejecutivo autonómico. En su opinión, lo más importante es que Andalucía tiene estabilidad y confianza y se mostró convencida de que 2018 va a ser un "gran año" para la comunidad, porque se va a crecer económicamente por encima de la media española y se va a generar empleo. "

Yo no voy a perder ni un minuto y no me va a distraer nada y entiendo que habrá cosas que le gusten a la oposición y otras que no y eso también es respetable", señaló la presidenta de la Junta. Para finalizar, Susana Díaz quiso dejar claro que donde Andalucía se "juegue algo", evidentemente, estará ahí "defendiendo" a esta tierra.