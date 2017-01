La presidenta se reunirá por primera vez con el alcalde de Cádiz el 1 de febrero

El encuentro que José María González llevaba ansiando tanto desde que llegó al Ayuntamiento de Cádiz se va a producir el 1 de febrero. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, realizará el miércoles de la semana próxima una visita institucional al Consistorio gaditano, la primera que hace desde que llegó a San Telmo con la dimisión de José Antonio Griñán, en mayo de 2013, ya que tampoco acudió en los dos años que coincidió con Teófila Martínez en el cargo.

La cita fue de buen agrado y satisfacción por el alcalde, quien expresó su deseo de que sirva "para entablar una vía de contacto y de colaboración entre la Junta y el Consistorio encaminada a paliar las necesidades de la ciudad y de los gaditanos".

González lo había intentando por escrito y también personalmente las veces que habían coincidido en determinados eventos. Uno de ellos fue con la inauguración del segundo puente y la última en un acto de la Universidad de Cádiz. Allí incluso intentó entregarle un libro y la presidenta no quiso recibirlo en público, sino que lo hizo ya cuando no había cámaras delante. Con ello lo que pretendía González era reclamarle una vez más la necesidad de un encuentro que hasta el 1 de febrero, cuando ya falta poco para cumplir la mitad del mandato, no se va a producir.

El un comunicado de prensa el alcalde gaditano, que en otras ocasiones ha sido muy crítico con la presidenta de la Junta, en trató de tender la mano y explicó que es el momento de "mirar hacia delante y no hacia atrás" en las relaciones entre la Administración autonómica y la local. De este modo espera que este primer encuentro suponga "un primer paso para acabar con el distanciamiento entre la Junta y el Ayuntamiento. Es hora de colaborar por el bien de la ciudad y de sus vecinos y vecinas".

Entre los asuntos susceptibles de ser tratados está la Ciudad de la Justicia. El Consistorio propuso que fuera en los antiguos depósitos de Altadis, lo cual podría suponer también la permuta con algún otro terreno. También tendrán que hablar de temas como la vivienda y asuntos sociales e incluso la línea que mantiene el PSOE en su labor de oposición en el Ayuntamiento de Cádiz.