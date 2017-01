El presidente de la comisión de los cursos de formación presenta su propuesta de dictamen

El presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las presuntas irregularidades en las ayudas a la formación concedidas por la Junta, Julio Díaz (Ciudadanos), presenta este martes su propuesta de dictamen final, cuatro meses después de que los grupos registraran las suyas, el pasado 26 de septiembre. Díaz explicó ayer que ha realizado un arduo trabajo para intentar compactar en su dictamen síntesis las propuestas formuladas por los grupos y que éste pueda ser aprobado por la Cámara, al contrario de lo que ocurrió con el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de los ERE. Su propuesta incluye responsabilidades políticas con nombres y apellidos, perono ha quiso avanzar su contenido.

PP-A, Podemos e IULV-CA reclamaron en sus conclusiones que la responsabilidad política llegara a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El presidente de la comisión de investigación, que espera que el trabajo realizado por este órgano sea de utilidad a la ciudadanía y sirva para que hechos como los investigados en materia de formación no vuelvan a repetirse, aseguró que no ha recibido presiones durante la elaboración del dictamen por parte de ninguna formación. "No las hubiera admitido", recalcó.

Según el calendario de trabajo y metodología aprobado por unanimidad de la comisión de investigación, tras la presentación del dictamen síntesis por parte de Julio Díaz los grupos tendrán de plazo hasta el 20 de febrero para presentar sus enmiendas a ese texto.

La comisión volverá a reunirse el 6 de marzo para votar tanto las enmiendas como la propuesta de dictamen.