El ex presidente contradice a Griñán sobre lo que "conocía" el Consejo de Gobierno

Chaves discrepa abiertamente con Griñán sobre el grado de conocimiento que tenía el Consejo de Gobierno de las ayudas bajo sospecha. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, planteó ayer a Chaves la misma pregunta que le había hecho la semana pasada a Griñán, quien afirmó que las modificaciones presupuestarias que se hacían de la partida 31L permitirían conocer la finalidad, el importe y el destinatario de las ayudas. Chaves dijo ayer, en cambio, que no está de acuerdo con la respuesta que dio Griñán ni con la que en su día ofreció el ex consejero de Empleo Antonio Fernández porque, según precisó, todas las modificaciones llegaban en "índice verde" -para su aprobación con normalidad, sin discusión- al Consejo de Gobierno, que no podía "conocer" todo esos extremos que "sólo podían ser conocidos por el consejero que presentaba" la modificación presupuestaria.

En el interrogatorio de su abogado defensor, Pablo Jiménez de Parga, el ex alto cargo mostró al tribunal una hoja con un cuadro resumen de la distribución de los presupuestos y explicó que este cuadro es lo único que se debatía en el Consejo de Gobierno, porque "las partidas presupuestarias y los programas no eran conocidos por el Consejo, correspondían a cada Consejería".

El ex presidente señaló que en el Consejo de Gobierno se abordaban las "grandes crisis de empresas" por las repercusiones sociales, políticas y mediáticas que tenían estos procesos de reestructuración empresarial, pero el "único criterio" que él trasladaba a sus consejeros consistía en que se convocara una "mesa de negociación" para elaborar "un plan de viabilidad o un plan industrial" para tratar de salvar la empresa y proteger a los trabajadores afectados. Así, insistió en que en una "estructura de confianza" dentro del Gobierno eran otros los que tenían que poner en marcha ese plan de viabilidad.

El que fuera presidente de la Junta durante 19 años (entre 1990 y 2009) negó que conociera los informes de la Intervención General de la Junta que incluían los reparos al procedimiento, y en este sentido sostuvo que ninguno de los tres titulares de las tres consejerías afectadas (Empleo, Innovación y Economía y Hacienda) le dieron traslado de la existencia del informe adicional al de cumplimiento del año 2003. "No sé nada ni se me informó, sólo sé lo que se ha dicho aquí" en el juicio, aseveró.

El ex presidente indicó que "no se leyó" las memorias de la Intervención que acompañaban a los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre los planes anuales de Control Financiero Permanente, pero sí dijo que los ha examinado en la documentación que obra en la causa judicial y "no ha detectado ningún dato que pudiera permitir saber que iban a saltar las alarmas".