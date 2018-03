El presidente del tribunal pide a los acusados que guarden la compostura ante la "solemnidad" del juicio

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, que preside el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE ha pedido este miércoles a los 22 acusados que guarden la compostura ante la "solemnidad" del juicio, tras recordar que en la sesión anterior tuvo que requerir al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo para que se "sentara bien".

Al inicio de la vigésimo séptima sesión del juicio, el magistrado ha tomado la palabra para dirigirse a los 22 ex altos cargos, a los que ha explicado en primer lugar la compleja labor que tienen los tres jueces que conforman la Sala, dado que "decidir sobre la culpabilidad no es una tontería ni ninguna broma", por lo que debe dotarse al acto del juicio oral de la "solemnidad" que merece.

Por eso, el presidente ha recordado a los acusados que deben "adecuar su conducta" a esta solemnidad, y así ha dicho que los estrados donde están el tribunal y las demás partes "no son para estirar los pies", en alusión a la conducta que según el magistrado tuvo en la sesión anterior el ex consejero Francisco Vallejo, al que ha recriminado que esa "forma de sentarse es para un acto lúdico, no para un juicio".

Por último, el magistrado ha pedido a los procesados que guarden la compostura adecuada en un juicio "eviten que tenga que llamarles la atención".

Tras la reprimenda del presidente a los acusados, el juicio ha continuado con el interrogatorio del ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, que está respondiendo a las preguntas de su letrado defensor, Juan Carlos Alférez.