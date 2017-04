Todos los ex presidentes de la Diputación de Málaga se posicionan con Sánchez

Pedro Sánchez sigue fichando a históricos para su nómina de apoyos. Los cinco ex presidentes vivos socialistas de la Diputación de Málaga han firmado su aval para Pedro Sánchez, según confirmó ayer el ex dirigente que fuera también presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde. Además de Linde, han firmado su apoyo a Sánchez el socialista Juan Fraile, Salvador Pendón, Antonio Maldonado y José María Ruiz Povedano, que han coincidido en el Día de Málaga en el que se reconoce su trabajo al frente de la institución provincial y han confirmado tal posición a los periodistas.

Los cinco posaron en una foto histórica para los socialistas malagueños. Antes de ellos, otros socialistas históricos andaluces, como la ex consejera Carmen Hermosín se han posicionado públicamente a favor del ex secretario. En Huelva también cuenta con el apoyo del ex alcalde Juan Ceada y de Carlos Navarrete, quien fuese su primer secretario provincial.

Varios de éstos fueron dirigentes cercanos a Alfonso Guerra, aunque el ex vicepresidente apoya a Susana Díaz. En Córdoba se ha sumado también la ex ministra Carmen Calvo, que entró como independiente en el Gobierno de Manuel Chaves antes de afiliarse y presentarse a las elecciones al Congreso. Los precandidatos tienen hasta el 4 de mayo para recoger más de 9.000 avales, un 5% del censo de la militancia del PSOE. El 21 de mayo se celebrará la votación del secretario general y entre el 16 y 18 de junio será el congreso federal.