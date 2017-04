Los ex presidentes de Invercaria causaron "menoscabo" con los salarios

Además, señala que al no estar los trabajadores de Invercaria acogidos "formalmente" al convenio colectivo de la agencia Idea, "no se consideran aplicables a éstos los complementos previstos en dicho convenio", como por ejemplo en Invercaria no se dispone de "fondo de acción social ni fondo de productividad, salvo en los casos que lo tienen recogido por contrato".

La sociedad hizo pagos "improcedentes"

Con anterioridad a este estudio, el juzgado recibió en noviembre de 2015 otro informe pericial realizado por dos inspectores de Trabajo (Carlos Domínguez y Enrique Casanova), quienes analizaron la prestación de servicios fuera del centro de trabajo, así como la documentación relativa al pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de la relación laboral y sobre la procedencia o no de las cantidades abonadas o compensadas. Según este otro informe, Invercaria pagó salarios de forma "improcedente" a personas que jamás trabajaron para ella, constatando asimismo un "exceso" de retribuciones en otros casos. En cuanto a los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz, señalan que tuvieron una relación mercantil y no laboral con Invercaria porque ostentaron el cargo de presidente y consejero de la entidad al mismo tiempo, por lo que tanto las cotizaciones a la Seguridad Social como las indemnizaciones por despido serían "improcedentes". Sobre Juan María González, los peritos dicen que "no han podido comprobar el desempeño material de las funciones de dirección, gerencia y administración" en la sociedad, aludiendo a su alta "indebida" en la Seguridad Social por cuenta de Invercaria entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre de 2007, lo que provocó "cotizaciones improcedentes por importe de 28.299,37 euros". Y de Cristóbal Cantos, destacan que existe un "abono por Invercaria de un exceso de retribuciones según los recibos de salarios de 54.440,78 euros durante los años 2005 a 2008 correspondientes a su primera relación laboral (de 1 de noviembre de 2005 a 30 de junio de 2008) y un exceso de retribuciones de 47.447,25 euros según las declaraciones de los años 2005, 2007 y 2008". Además se produjo la "condonación de 17.962,53 euros del préstamo personal concedido por Invercaria a la fecha de extinción de la relación laboral" el 30 de junio de 2008, y también hubo un "exceso de retribuciones (por encima de las contratadas) según los recibos de salarios de 4.321,45 euros durante los años 2009 a 2011 correspondientes a su segunda relación laboral (de 2 de enero de 2009 a 22 de junio de 2011)".