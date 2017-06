La presión migratoria aumentará este verano sobre las costas andaluzas

Los más de trescientos inmigrantes que fueron rescatados de las pateras en las que intentaban llegar a las costas andaluzas durante la jornada del jueves se ha erigido 24 horas después en el anticipo de lo que, según todos los indicios, ocurrirá a lo largo de este verano. Buen tiempo igual a aluvión de embarcaciones que parten del norte de África rumbo a las playas gaditanas, malagueñas, granadinas y almerienses.

La oleada ha encendido las alertas, que suenan por estas fechas cada año porque el fenómeno es archisabido y la historia se repite. Los sindicatos policiales y de la Guardia Civil y las ONG ya han levantado la voz para advertir que los medios humanos y las instalaciones con las que se cuenta para dar una respuesta eficaz a la llegada masiva de los inmigrantes no son las más óptimas.

El intento de desembarco en las playas andaluzas como objetivo prioritario de los inmigrantes, además de histórico, aumentará en el verano de 2017 debido a otro factor. A pesar del riesgo que entraña cruzar varias millas del Mediterráneo en pateras o embarcaciones mucho más frágiles -a merced además la mayoría de las veces de las mafias- partir desde una ensenada marroquí en dirección a Andalucía será más fácil que optar por la entrada en España a través de Ceuta: la presión de las fuerzas de seguridad de Marruecos en el entorno de la ciudad española y los cambios introducidos en la frontera del Tarajal ya han hecho caer desde febrero la presión migratoria sobre Ceuta, en la que solamente han conseguido entrar de forma irregular desde marzo pasado 80 personas de origen subsahariano sin documentación. En febrero lo habían conseguido 867.

Esa presión que disminuye en las inmediaciones de la ciudad autónoma propiciará precisamente -lo está haciendo ya- un aumento en el otro cauce: el que nace en las costas marroquíes y que culmina en el litoral andaluz. Fue lo que ocurrió el jueves.

Los sindicatos policiales son los que se muestran más beligerantes contra la Administración por su gestión del problema. Consideran que la situación es "desbordante" y urgen a más medios para atender la oleada de inmigrantes. Las centrales denuncian que la Dirección General de la Policía no da respuesta a sus demandas y ya han reiterado en más de una ocasión que los efectivos de los que dispone, por ejemplo en Almería -uno de los puntos neurálgicos del fenómeno migratorio-, son "insuficientes" para poder atender, por un lado, el aluvió de inmigrantes y por otro, las demandas para cumplir la función encomendada de mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Una mayor dotación en los territorios más sensibles -Cádiz, Málaga, Granada y Almería- es la reivindicación que con más contundencia manifiestan los sindicatos policiales. Critican que cuando desde la Administración se afirma que las plantillas de esas zonas están en la media nacional "no se ha tenido en cuenta que el resto de Comisarías del territorio nacional no son lugares de entrada de pateras, y por consiguiente no tienen que hacer frente a la recepción de los inmigrantes, a la custodia de los mismos en dependencias no policiales, al traslado de todo ellos a las sedes judiciales y posteriormente a su traslado a centros de internamiento". Los representantes sindicales de los agentes ya han advertido que hay que tener muy en cuenta lo ocurrido en esta primera mitad del año y preguntarse "qué ocurrirá en el período estival, cuando un tercio de las plantillas está de vacaciones".

En esta línea, la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Málaga, María Dolores Valencia, alertó ayer de "la falta" de personal policial para atender la llegada de inmigrantes en patera a las costas de Málaga durante este verano, y de espacios "óptimos" y "suficientes" para albergar a todas estas personas. Valencia afirmó que desde su sindicato "ya denunciamos la situación porque sabíamos lo que iba a ocurrir, y más aún llegando en verano con el mar en calma y la situación difícil que continúa en esos países".