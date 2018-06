El fiscal pide prisión para el ex alcalde de Alcaucín tras otorgar una licencia en suelo no urbanizable

El ex alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín, se enfrenta a una petición fiscal de un año y nueve meses de prisión, y nueve años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio después de conceder presuntamente una licencia de obras en suelo no urbanizable. El juicio está previsto que se celebre el miércoles en el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga, según informaron a Efe fuentes judiciales.

En su condición de regidor, el acusado concedió una licencia de obras para la construcción de un almacén de aperos sin seguir los requisitos que para la concesión de la misma exigía la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), según el escrito acusatorio, al que tuvo acceso Efe. Así, tras la solicitud de licencia de obras presentada en marzo de 2005 para construir un almacén de aperos, el entonces alcalde la concedió sin requerir los preceptivos informes técnicos ni jurídicos y con conocimiento de que era necesario, señaló el ministerio público.

Las obras llevadas a cabo resultaron ser una vivienda residencial de una sola planta en una superficie de 110 metros cuadrados. Dicha construcción se encuentra ubicada en un suelo clasificado como no urbanizable, no siendo la misma legalizable en aquel momento como vivienda al no estar justificado el cumplimiento de la necesidad de vivienda unifamiliar aislada vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas.

Además, el fiscal señala que el inmueble incumple la separación de linderos, ocupación y parcela mínima y, actualmente, dicha parcela se encuentra ubicada en un suelo clasificado como no urbanizable protegido. El juicio se celebrará la semana que viene en Málaga.