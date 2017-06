El juez procesa al presidente de Invercaria por la ayuda de 100.000 euros a aceitunas Tatis

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha finalizado la instrucción de la pieza abierta para investigar el préstamo participativo de 100.000 euros concedido por Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, que tenía una línea de productos erótica, y en la que han sido procesados el ex presidente de la sociedad andaluza pública de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo, y la representante de la empresa beneficiaria.

Para el juez, existen “motivos suficientes para atribuir” un delito de malversación de caudales, otro de prevaricación y un tercero de tráfico de influencias a los dos investigados, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y a la representante de aceitunas Tatis Gracia Rodríguez Cortés. En el auto, el juez decreta el archivo de la causa contra el ex director general de Idea Jacinto Cañete y el ex directivo de Invercaria Antonio Nieto Garrido, al estimar el juez que “no queda debidamente acreditado que por parte de estos investigados hubiese existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno y valorándose ello así ponderamente en relación a los hechos descritos”.

El juez señala que de lo instruido a lo largo de la investigación se infiere que Aceitunas Tatis se constituyó el 27 de septiembre de 2004, con domicilio en La Carolina (Jaén) y cuyo objeto era el comercio al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios, la fabricación de jugos y conservas vegetales y cualquier otra actividad relacionada con las anteriormente descritas en el ámbito agroalimentario.

En el expediente de resolución del préstamo participativo de Invercaria sólo aparece la resolución de concesión de un aval de la agencia Idea de 19 de enero de 2009 por 80.000 euros y no formalizado, una ficha de entrada en preanálisis “de escaso contenido, no más que datos societarios y sin un preanálisis real”, y una presentación en “Power Point” con el plan de negocios de aceitunas Tatis, precisa el auto.

Dice el magistrado que fue una decisión “unilateral y exclusiva” del presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, la concesión de un préstamo por valor de 100.000 euros, contrato que se otorga el 19 de junio de 2009 a favor de Aceitunas Tatis, concertado con Inveraria y por Gracia Rodríguez Cortés como representante legal de la empresa.

El destino del capital objeto del préstamo participativo fue el “pago a acreedores diversos, sin que respondiera auténticamente a ningún fin propio innovador y estratégico de la actividad de capital riesgo a la que se dedica Invercaria”. Según el juez, la decisión de otorgar el préstamo se “tomó, acordó y concedió exclusivamente en el seno de Invercaria por el presidente-consejero delegado Tomás Pérez-Sauquillo sin tramitarse ese préstamo por el procedimiento establecido en la normativa de referencia ni ajustándose al plan director de Invercaria y a la forma de operar habitual internamente, sin que el plan de negocio fuese recepcionado en el departamento de promoción, sin que se hubiese efectuado un análisis técnico por el departamento de Análisis e Inversión y concediéndose por las propias facultades del presidente sin sometimiento a deliberación y aprobación por el consejo de administración, aunque no fuera obligatorio por la cuantía de la inversión”.

La empresa aceitunas Tatis fue declarada en concurso voluntario en diciembre de 2010 por un juzgado de Jaén.