"No queremos condicionar un Presupuesto, sino ejecutarlo"

No es un objetivo a medio plazo, para dentro de cuatro años. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que su partido podrá gobernar en la Junta de Andalucía después de las próximas elecciones. Algunos de los puestos relevantes de las listas estarán ocupados por independientes que pueden ser futuros consejeros. Con estas expectativas ya puede fichar. La entrevista tuvo lugar el miércoles pasado.

-¿Le han convencido las últimas explicaciones de Cristina Cifuentes sobre su máster?

Nosotros somos el revulsivo sensato y tranquilo que quiere Andalucía, nosotros no hacemos locuras"Espero que Susana Díaz no use la calculadora judicial para poner las elecciones"

-No, lo que hemos visto es su confesión, ha sido un intento a la desesperada de salvarse que se le ha vuelto en contra. Pero lo que me preocupa de todo esto no es quién sustituye a Cristina Cifuentes, que es lo que le estamos pidiendo a Rajoy, sino cómo queda la reputación de la universidad pública. Muchas familias de este país, sin recursos ni títulos anteriores, han conseguido que sus hijos estudien y se licencien, es uno de los grandes éxitos de España que sale muy tocado de todo esto, por eso el caso Cifuentes, que es en realidad el caso Universidad, es tan grave. Además, se pueden haber cometido delitos muy graves, la Fiscalía lo tiene detectado y en los próximos días habrá querella y, después, juicio.

-Si ella no dimite antes, ¿Ciudadanos apoyará la moción de censura de Gabilondo?

-Espero que no haga falta llegar a ese extremo, por sentido común, pero mis escaños no van a legitimar una trama de corrupción.

-¿El ambiente moral es tan bajo? A raíz de esto, estamos viendo cómo se corrigen los currículums de muchos políticos de todos los partidos, incluidos el suyo.

-Para ser justos, hay que diferenciar las tramas delictivas de los reproches morales o políticos. Eso es reprochable, nosotros también hemos apartado a gente que mintió en el currículum, pero no nos confundamos: esto es un caso delictivo. Lo que me preocupa es que la universidad pública, que es el símbolo de mejora para muchas familias, se convierta en otro chiringuito político más, como las diputaciones o la administración de Justicia. Vamos a tirar del hilo, y si cae gente de la universidad, que caiga.

-¿Qué le han parecido las declaraciones de Chaves y Griñán en el juicio de los ERE?

-Estoy satisfecho de no haber apoyado la investidura de Susana Díaz hasta que no se fueron. Cuando uno está procesado en un caso de corrupción, tiene derecho a mentir según la ley, y es lo que han hecho, mentir. Imagínese que, después de declarar en el juicio, después de mentir o de no decir nada, se van a su escaño al Senado y en el Congreso. Imagínese qué imagen, eso es lo que quisimos evitar. Tengo perfectamente grabada la acusación que nos hizo Chaves, que nos llamó chantajistas porque pedimos que se fuera, pero creo que hicimos algo muy bueno para las instituciones. Nos costó mucho, Susana Díaz y Pedro Sánchez los defendieron a capa y espada, votamos dos veces en contra de la investidura, pero se marcharon. Ahora bien, creo que en Andalucía hay un antes y un después del caso de los ERE, ha afectado a los cimientos morales de una sociedad que ya no soporta lo que ve. Pase lo que pase en la sentencia, el PSOE ha quedado marcado, ya perdió escaños y no va a renovar esas mayorías; ahora, la siguiente pregunta es si llegamos a las siguientes elecciones con la sentencia. Si es condenatoria, ¿qué pasa con Susana Díaz? Porque, de momento, ha sido muy coherente, los ha defendido a capa y espada.

-El juicio puede acabar en noviembre. Después habrá que deliberar y poner sentencia. Quizás las elecciones andaluzas se convoquen antes del fallo.

-Me gustaría pensar que el PSOE no va a poner en jaque la estabilidad por su agenda judicial, pero es verdad que ya Susana Díaz lo hizo en la legislatura anterior, pensando sólo en su agenda personal. Por tanto, si lo ha hecho por lo personal, lo puede volver a hacer por la agenda judicial.

-Tampoco se adelantaría muchos meses. Tocan en marzo de 2019.

-Lo que es triste es que los Presupuestos de 2019 y lo que queda por cumplir del acuerdo de investidura dependan de una sentencia por el caso de los ERE. Bastante han sufrido los andaluces con lo que les han robado para que, encima, la estabilidad dependa de lo que le convenga a Susana Díaz. Hay temas que Susana Díaz no ha querido abordar, que siguen pendientes, como la limitación de mandatos, y veremos si ella quiere tirar por la borda la estabilidad y convocar o, si por el contrario, se agota la legislatura. El calendario judicial no puede condicionar un Presupuesto.

-¿Usted que preferiría?

-Que se agotase la legislatura, eso querrá decir que se han ido cumpliendo los compromisos de la investidura; por tanto, será bueno para los andaluces. Espero que Susana Díaz no esté usando la calculadora judicial cuándo son las elecciones. En cualquier caso, nosotros estaremos preparados.

-¿Tanto si son en octubre como si en marzo?

-Nosotros estamos realizando un trabajo muy importante de implantación en el territorio, Ciudadanos va a llegar a las próximas elecciones municipales con el 90% cubierto y vamos a presentar a un gran equipo para gobernar. Estamos abiertos a incorporar a independientes de la sociedad civil andaluza, ésta es una comunidad con mucho talento, hay gente que se acerca y lo vamos a aprovechar. Habrá independientes en las listas municipales y en las autonómicas; es verdad que nosotros tenemos primarias, pero también hay que estar abiertos al talento porque hay que gobernar. En nuestras listas tendremos buenos consejeros, buenos parlamentarios y buenos técnicos en la administración.

-¿Hay nombres concretos?

-Aún no, no puedo avanzar mucho más, pero estamos hablando con mucha gente. Nos estamos preparando no sólo para subir en escaños, sino para poder presentar a la sociedad andaluza una buena propuesta de Gobierno. Los andaluces quieren dos cosas: un buen Gobierno y estabilidad, seremos garantes de las dos cosas.

-¿Cuándo convocará las primarias? ¿O damos por candidato a Juan Marín?

-Nosotros elegimos al número uno en las primarias. Si las elecciones fuesen en marzo, haríamos las primarias a principios de año, entre diciembre y enero. Pero, evidentemente, estamos preparado para hacerlas antes si hay anticipo. El objetivo es que enero esté el candidato elegido y, mientras tanto, escoger talento para futuros gobiernos.

-¿Marín es un buen candidato?

-Bueno, eso lo decidirán los andaluces, para mí es un buen portavoz. Estoy satisfecho con lo que ha hecho. Su trabajo es muy difícil, seguramente ha sido el más difícil de todos, porque se trataba de apoyar a un Gobierno que venía de mayorías absolutas, con casos de corrupción, con redes de clientelismo, pero, oye, ha conseguido logros no menores: echar a gente de los escaños, bajar impuestos, acabar con los recortes, dar estabilidad, apoyar a los autónomos y emprendedores. El trabajo que ha hecho Juan queda ahí, ésos son los resultados y ahí están las encuestas, otra cosa es que en el futuro seamos capaces de formar un Gobierno de cambio después de 36 años.

-¿Eso es un objetivo para medio plazo?

-No, el objetivo es ahora. 36 años son los que lleva el mismo partido, no es sano, y por tanto Ciudadanos puede ser el revulsivo sensato y tranquilo que le dé el cambio a esta comunidad. El PP tuvo muchas oportunidades y no lo consiguió, Arenas fue un candidato eterno y no logró vencer a una mayoría parlamentaria, y nosotros sí podemos comenzar una nueva etapa. Nuestro objetivo no es decidir sobre el Presupuesto andaluz, sino ejecutarlo, gobernar. Somos el revulsivo sensato, no hacemos locuras, pero si hacemos cambios.

-El PP andaluz confía en que Ciudadanos reste al PSOE para poder gobernar con ustedes.

-No entro en las ensoñaciones de cada uno. La verdad de lo que está pasando es que Ciudadanos está superando a ambos partidos, eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional, es la crisis del bipartidismo. Una parte importante del centro de ese bipartidismo se está yendo a Ciudadanos, más un cambio de ciclo que una crisis de dos partidos, es el final de una etapa política, por eso en Andalucía bajan los dos. El PSOE nos echa a la derecha y el PP a la izquierda, porque se le está yendo el votante del centro. Los andaluces son soberanos, y todo lo que pueda decir Susana Díaz, Juanma Moreno o Juan Marín es secundario. Lo importante es saber si somos capaces de desbancar al PSOE después de 36 años.

-Muchos se preguntan si no tienen otra Inés Arrimadas para presentarla por Andalucía. Quizás hasta ganasen. Ya en serio, la duda es si Ciudadanos podría subir más con otro candidato.

-Inés ya ha ganado unas elecciones catalanas siendo andaluza. Pero, bueno, esto va por resultados, y no hay ni un mal trabajo parlamentario en andalucía ni una falta de logros. Si no hubiese habido Presupuestos, si no se hubiesen bajado los impuestos, quizás podríamos pensar otra cosa, pero es que todo ha sido satisfactorio. Más allá de estos dimes y diretes y de los ríos de tinta que se escriban sobre ello, que son legítimos, los resultados de Ciudadanos en Andalucía son muy buenos. Y Juan Marín, a pesar de haber entrado el último en todo esto, se ha ganado el apoyo y está hasta mejor en valoración popular que los candidatos de otros partidos, el PP no puede presentar mejor hoja de servicios que él porque no ha conseguido nada en 30 años.

-Ciudadanos se ha opuesto al modelo de financiación autonómica que se ha aprobado en el Parlamento porque defiende el principio de ordinalidad.

-Ése no es el motivo, se lo han inventado, el motivo por el que nos oponemos es que algunos quieren subir impuestos y llevamos toda una legislatura para bajarlos. No me parece sensato un acuerdo económico de mano de Susana Díaz con la IU y el Podemos más radical de toda España. Si Susana Díaz al final de esta legislatura prefiere irse con Podemos, que se lo explique a los andaluces. Y otra cosa: Susana Díaz no es capaz de ponerse de acuerdo ni con los suyos. Es que Miquel Iceta no la apoya. Y Armengol, tampoco. Y Pedro Sánchez, tampoco. Es muy fácil ponerse de acuerdo consigo mismo. Susana Díaz entra en contradicción desde el momento en que su partido ha apoyado el cuponazo. Y lo han votado a favor todos los diputados socialistas, incluidos los andaluces. Un partido que quiere gobernar España, Susana Díaz querrá gobernar Andalucía, debe decir la verdad, y la verdad no es que hay que llegar a un acuerdo con todas las comunidades, no con uno mismo.

-Pero sí proponen una cláusula para que las comunidades donde más se recauda no dispongan de menos dinero que las más pobres.

-No, pero no defendemos eso. Es como el modelo alemán, no estamos diciendo que haya comunidades que dejen de aportar cuando llegue a un límite. Por cierto, yo me he reunido con Page, con Lambán, con Ximo Puig, con Susana Díaz, y todos defienden lo mismo: que están infrafinanciados, hombre, alguien miente aquí.

-Quizás sea que el Estado se reserva mucho para la Administración central.

-Pero, entiéndame, lo que están diciendo todos ellos es que se lo quiten a los demás. Artur Mas llegó a un acuerdo consigo mismo, quería un pacto fiscal para él, pues Susana Díaz hace lo mismo. ¿Por qué no lleva el acuerdo de financiación autonómica al Comité Federal? Porque no se lo aprobarían. Y lo sensato es que ella llegue a un acuerdo antes con Pedro Sánchez, aunque se lleve mal con él.

-¿Y usted? ¿También está preparado para unas elecciones generales?

-Yo estoy pensando cómo dar estabilidad a este país y cómo alargar la legislatura, pero no a cualquier precio.