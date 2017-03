La recogida de avales de Díaz medirá sus fuerzas antes de las primarias

La recogida de avales para las candidaturas de las primarias socialistas va a ser la primera medida objetiva para saber cuál es el balance de apoyos de los tres candidatos. Finalmente, la gestora no ha establecido un límite superior de avales, tal como querían los partidarios de Pedro Sánchez, lo que permitirá lograr tantos como sea posible si con ello se quiere demostrar la fuerza de cada cual. Para lograr la candidatura, hay que presentar un número de firmas equivalentes al 5% del censo, lo que suponen unos 9.000 apoyos, pero no hay un límite superior, con lo cual la recogida de avales va a servir para saber, de verdad, cómo piensa la militancia. Hasta ahora, los sondeos que se han realizado no sirven para nada, ya que miden el estado de opinión de los electores socialistas, no de los militantes, ya que el censo sólo lo controla la gestora y, posteriormente, quienes sean candidatos.

En las elecciones primarias de 2014, Pedro Sánchez, que estuvo respaldado por Susana Díaz, presentó 45.000 avales y Eduardo Madina, 26.000, una relación que se confirmó en las primarias.

No es lo mismo el aval que el voto, de eso no cabe duda, alguien puede avalar al candidato que le digan en su agrupación con tal de no enemistarse con otros compañeros, y votar por otro, pero los números sí son indicativos de la fuerza. Además, tiene un efecto arrastre, el PSOE es una organización y, al final, muy pocos quieren quedarse en la oposición: se puede dar un efecto de caballo ganador una vez que se conozca el resultado de la recogida de firmas.

Los equipos de apoyo de Susana Díaz se han terminado de constituir, y están preparados para la recogida de avales. En estos momentos, unas de las prioridades de la presidenta andaluza es Cataluña, y allí también van a trabajar en la recogida de firmas. La intervención del alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, en el acto de este fin de semana en Madrid ha tenido amplia repercusión, debido a su calado político. Los susanistas se han trabajado la zona del Bajo Llobregat, donde cuentan con el apoyo del secretario de Organización. Balmón rige el mismo ayuntamiento en el que en su día estuvo José Montilla, finalmente presidente de la Generalitat. Y aunque Miquel Iceta haya proclamado la neutralidad del PSC, el posicionamiento de Nuria Parlón a favor de Pedro Sánchez puede hacer virar la opinión a favor de Susana Díaz y de Patxi López. Parlón se presentó a las primarias en contra de la candidatura de Iceta, y no ganó, aunque tiene una buena parte del PSC. En este caso, el enemigo del enemigo, que es el amigo, puede aportarle nuevos apoyos a Díaz. Es más, hay quien sostiene que Miquel Iceta está con Susana Díaz, porque rompió con Pedro Sánchez y porque entiende que Patxi López sólo busca una cuota para negociar después de las elecciones su entrada en la Ejecutiva.

Si el Comité Federal de mañana fecha las primarias el domingo 21 de mayo, la recogida de los avales comenzaría el 14 de abril. Los precandidatos contarían con dos semanas, con lo cual el plazo se acabaría el 27 de abril. Patxi López es quien menos apoyos está teniendo en los mítines, pero no tendrá problemas para la recogida de avales, ya que le respaldan varias agrupaciones, entre ellas la vasca, la balear, la riojana y una parte de Madrid. La gestora también tiene que decidir la fecha del único debate que habrá entre los tres candidatos. Patxi López quería tres debates, pero no ha conseguido que sea así.

De los tres candidatos, Sánchez es quien menos aparatos controla, pero tampoco tendrá problemas para reunir los avales necesarios si a la hora de las firmas tiene el mismo éxito que para recoger dinero para su campaña.