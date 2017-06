"Una referencia"

1867 Al año siguiente una revolución, La Gloriosa. 150 años de historia convulsa, la historia de España, la historia de Cádiz. Diario de Cádiz siempre estuvo allí.

Su Majestad el rey Felipe VI celebró ayer el 150 cumpleaños del periódico decano de Andalucía en Cádiz con una decidida defensa del papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad y de lo que han significado Diario de Cádiz y el Grupo Joly "como referencia periodística e informativa fundamental, que ha llegado a formar parte de la cultura de esta ciudad y de otras muchas de Andalucía".

Además, se aprovechó la ocasión y el lugar emblemático, Cádiz, cuna del cambio de la concepción de la política, la ciudad en la que se hizo el giro de era hace más de doscientos años, para subrayar otras efemérides también significativas. Felipe VI mencionó los 40 años de las elecciones celebradas el 15 de junio de 1977. "En realidad, se cumplen cuarenta años del inicio de una nueva era política e histórica en nuestro país que contó con otros hitos fundamentales como la Ley de Reforma, la entrada en el Consejo de Europa y la aprobación de la Constitución de 1978. Hoy podemos decir que durante este periodo y los años sucesivos España ha experimentado la transformación más positiva en términos sociales, políticos, económicos y culturales vivida en toda su historia. Y, sin ninguna duda, también en lo que se refiere a libertad de información". Son los cuarenta años más duraderos de estabilidad que ha tenido nunca este país y están relacionados con la monarquía constitucional sobre la que se asienta nuestra convivencia.

La tercera efeméride tenía que ver con el tercer año del reinado de Felipe VI, que se cumplió anteayer. José Joly, editor de Diario de Cádiz y anfitrión del encuentro, quiso hacer mención a ello: "Como dijisteis en el discurso ante las Cortes con motivo de vuestra proclamación, la independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones políticas le permiten afianzar la estabilidad de nuestro sistema, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce de cohesión entre los españoles. Valores todos ellos esenciales para la convivencia y el progreso y bienestar de nuestra vida colectiva.Vuestra presencia aquí hoy nos da la oportunidad de reafirmar públicamente como editores, la utilidad de la Institución monárquica, su capacidad de servicio a España y nuestro compromiso con los principios de la libertad de expresión, la tolerancia y el respeto a los demás que siempre habéis defendido".

Enormemente cercano en todo momento, el Monarca quiso estar muy próximo a la representación de la sociedad gaditana y andaluza que se congregó en la antigua estación, que no alojaba ningún acto desde la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Departió con buena parte de los aproximadamente 700 invitados que asistieron a la recepción y finalizó su discurso con un guiño de comprensión futbolística a la decepción del pasado domingo en Tenerife: "Cádiz es de primera".

En ese clima de complicidad, los 150 años de Diario de Cádiz brindaron un debate acerca de cómo nos informamos los ciudadanos. Por tanto, la necesidad de que los españoles estemos bien informados en aras de la sensatez. Para llegar a ello es necesario, por encontrar un momento fundacional, hallar el hilo del que tirar: "Hace pocos años, en 2010, celebrábamos el Bicentenario de la ley de Libertad de Imprenta que aprobaron las Cortes Generales y Extraordinarias en la Real Isla de León dos siglos antes". San Fernando, hoy, el hilo de donde tirar. El origen está aquí.

Sobre ello versó gran parte del discurso de Felipe VI: "El sentido de responsabilidad inherente al buen periodismo, firmemente comprometido con su misión informadora, desempeña una labor fundamental de cara a la sociedad, pues al informar también contribuye a formar el espíritu cívico y la formación de los ciudadanos". Diario de Cádiz cumple 150 años, sí. Quiere ofrecer un debate sobre por qué somos necesarios. Miramos al pasado para empezar a articular un futuro. El Rey relizó una propuesta en su discurso: "Estamos obligados a diferenciar entre comunicación e información; a ser muy conscientes de que la universalización y dominio de los nuevos intrumentos comunicacionales ha facilitado una participación enormemente activa de la sociedad, pero que al mismo tiempo nos obliga a ser precisos y muy rigurosos para distinguir entre periodismo y las diferentes formas legítimas de libertad de expresión".

A la conmemoración acudieron las personalidades más relevantes de la administración estatal, autonómica y local, y fueron invitados a participar en este debate. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, pedía que "nunca se olvide la libertad de prensa, de expresión y sobre todo que la ciudadanía disponga de la información más fidedigna y sin intereses para ser y tener opinión".

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, remitía al tuit que había escrito durante la celebración: "Enhorabuena al Diario de Cádiz por su 150 aniversario, un periódico que es historia viva de Cádiz"

José María González, alcalde de la ciudad, se mostró orgulloso "de que el medio de mi ciudad cumpla 150 años" y, acontinuación , también reflexionó sobre el periodismo y su futuro, mostrando que es algo que nos atañe a todos: "Recuperar la libertad e independencia de los medios de comunicación se hace una necesidad. No queremos titulares favorables, sino titulares libres".

Todos, de algún modo, son conscientes de que, como dijo el Rey, "estamos ante un reto importante que hoy tienen los medios y que afecta tanto a los periódicos locales como a los de tirada nacional, tanto a los digitales como a las agencias de noticias".

José Joly, editor de Diario de Cádiz y el Grupo Joly, en su alocución parecía dialogar con el Rey sobre ello: "La jungla sin reglas conocidas ni responsables identificables en que se ha convertido el mundo de la comunicación hace que el periodismo sea hoy más necesario que nunca (...) En tiempos en los que la verdad y la mentira son intercambiables y la intoxicación está a la orden del día, los atributos de seriedad, rigor y compromiso de la prensa, ya sea en papel o en su versión digital, aportan confianza al sistema y contribuyen a formar una opinión pública más fiable y responsable".

También José Joly quiso explicar los objetivos de los diarios del Grupo, de los que Diario de Cádiz es su hermano mayor, origen y referencia en un lejano editorial que hace 150 años habló de independencia que es historia del periodismo: "Independiente por carácter no nos prestaremos a ser órganos de nadie… así, pues dentro de este terreno, desligados de toda clase de compromisos, podemos movernos desembarazadamente sin estar supeditados por ajenas inspiraciones." Aquello se pudo leer aquel domingo 16 de junio de 1867. Aquello se escribió en 1867.

Cien años después escribió José María Pemán, citado ayer por José Joly: "Diario de Cádiz está hecho y empujado por las dos fuerzas más genuinas de la historia de la ciudad: la independencia y la libertad. Por eso en su pantalla impresa, han ido pasando tantas y tantas cosas con serenidad y equilibrio. Tal como le pasaban a una familia de gaditanos de buen corazón y clara mente. No hay Diario más auténticamente social que aquel que es, en cierto modo, el Diario intimo de una familia. El Diario es un producto genuino de Cádiz que se imprime en unos corazones antes de imprimirse en unas hojas de papel. Unos y otros - papel y corazones - con igual vocación de vuelo; … sin peso de compromiso…"

En el día de hoy aquella 'fórmula' inicial sigue teniendo sentido trasladada a nuestros tiempos. Cuando José Joly habló de aquella coletilla que aún hoy es tan popular de Diario de Cádiz... y su departamento ("hoy diríamos... y su provincia") , estaba adaptando a nuestros días la labor que las nueve cabeceras del Grupo Joly, con una articulación inédita en el panorama del periodismo nacional, tratan de ejercer en sus zonas de influencia: "Los diarios locales informamos sobre lo cercano y nos dirigimos a lectores que demandan noticias, opiniones y análisis sobre asuntos que le incumben directamente y con los que conviven a diario. El periódico local se constituye así en un servicio público y en un vertebrador de la sociedad, hasta el punto que no sería exagerado decir que en ciudades y provincias donde existe un fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad no hay institución más importante que el diario local. Si tenemos en cuenta que una generación son veinte o veinticinco años, Diario de Cádiz ha formado parte de la vida de al menos seis generaciones de gaditanos, por lo que no debe extrañarnos que muchos de ellos lo consideren como una parte importante de su patrimonio sentimental".

Su Majestad el Rey Felipe VI se mostró totalmente convencido de que Federico Joly Velasco, fundador de Diario de Cádiz, "vería con auténtico orgullo cómo el fruto de su impulso emprendedor es una realidad presente y pujante bien entrado el siglo XXI".