La joven retenida en Turquía quiere casarse con su novia egipcia

La joven hispano-argentina María Jimena Rico, que fue retenida durante varios días en Estambul tras ser localizada después de estar desaparecida junto a su novia egipcia, Shaza Ismail, aseguró ayer que su intención es casarse con su pareja y hacerlo "pronto". Su intención es ofrecer hoy una rueda de prensa en Torrox, donde reside su familia -y adonde llegó la madrugada del domingo- , para agradecer el apoyo que ha recibido para su regreso a España, aunque advirtió que no podrá ofrecer muchos detalles sobre lo ocurrido para no perjudicar a su pareja. "Mi objetivo en todo momento ha sido traerme a Shaza conmigo, y no podemos decir nada que haga que todo el esfuerzo sea en vano", argumentó la joven, de 28 años, que llegó a la ciudad en la que reside su familia tras un viaje en coche desde Barcelona, ciudad a la que fue deportada procedente de Turquía.

Jimena señaló ayer a este periódico que todavía están "asimilando" la experiencia vivienda y que ahora toca "sentarse" con su compañera sentimental, con la que se comunica en inglés y árabe. Durante su viaje de regreso a Torrox, la joven llegó a sufrir una crisis de ansiedad y llegó a su casa física y emocionalmente muy afectada, según comentó su hermana. Esta semana tendrá una cita con su abogada para concretar la manera en la que ésta puede obtener la ciudadanía española o un visado, "porque ahora mismo tiene permiso para estar en España pero no por mucho tiempo".

Asimismo,Jimena Rico manifestó a Efe que no sabe si volverá a Londres, donde reside, o buscará trabajo en España, y que todo eso tiene que hablarlo con su pareja. "Desde que llegué no he tenido tiempo, y ahora quiero sentarme con Shaza y traducirle toda la información que ha ido saliendo, porque ella no habla español, y en definitiva, tenemos que relajarnos", añadió. Su novia quiere desmentir lo que ha dicho su padre, que las persiguió desde Dubái, donde vive la familia de Shaza hasta Georgia, cuando huyeron después de que no aceptaran su relación y quisieran separarlas.

Ayer, la joven pasó el día con su pareja y su amiga Angie, su compañera de piso en Londres, que también la ayudó durante su huida. "Vamos a recorrer desde Nerja hasta Málaga; Angie se vuelve mañana para Londres y quiero enseñarle un poco de mi cultura y mi gastronomía antes de que regrese", concretó.