"Más que reticencias con la plurinacionalidad, lo que hay es cautela"

Militante en el PSOE desde el 1978 y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, Gregorio Cámara (Torredonjimeno, 1953), se presentó a las generales de 2015 como cabeza de lista por Granada, puesto que repitió en junio de 2016. El último fin de semana de julio se convirtió en secretario de Libertades y Política Territorial en la Ejecutiva del PSOE de Andalucía.

-¿Por qué dio el paso?

Andalucía quiere estar en una posición de vanguardia en el modelo territorial y no debe molestar a nadie"Lo que no se puede pretender es que [una región] tenga un estatus diferenciado que sea de privilegio"Nadie en el PSOE, ni en el federal, se aproxima a la idea de compartir la soberanía, como hace Podemos"

-Colaboraba con el PSOE incluso antes de empezar a militar. Después redacté documentos, asistía a asambleas y participaba en los procesos electorales, hasta que surgió a posibilidad de colaborar más estrechamente. José Antonio Griñán me llamó para entrar en la Ejecutiva regional y me encargó la primera aproximación sobre la posibilidad de transitar desde el Estado autonómico hacia un modelo federal. El resultado fue un documento para la Fundación Alfonso Perales.

-En ese documento se asegura que el federalismo debe ir de la mano de un concepto plurinacional del Estado.

-Hay que tener en cuenta que un documento de 2012. Es un punto de partida para un debate sereno y sin restricciones, como reconoce el propio Griñán en el prólogo. Esta y otras aportaciones sobre el asunto desembocaron en la Declaración de Granada, en octubre de 2013, que incluía un documento más amplio con el consenso fraguado dentro del PSOE para alcanzar una organización federal desde un modelo autonómico que tiene carencias. Ese documento sirvió para abrir el debate, pero no se pueden fijar a fuego las posiciones de todos los que participamos en él.

-En la Declaración de Granada no está la idea de plurinacionalidad.

-Era una aportación muy trabajada de José Antonio Pérez Tapias en una dimensión más filosófica que política o jurídica. La plurinacionalidad, el concepto de nación de naciones o la denominación de las comunidades autónomas no llegaron a la Declaración de Granada, pero no censuramos ninguna de las propuestas en el documento inicial. En ese marco hay que entenderlo, no como un documento oficial del partido.

-¿Por qué hay reticencias en el PSOE de Andalucía con la idea de la plurinacionalidad?

-Más que reticencia es una cautela hasta saber en qué consiste. En el 39º Congreso del PSOE quedó plasmada de un modo filosófico-político, pero no tiene concreción. No hay desarrollo jurídico aparte de una propuesta recogida tal y como aparece en la Declaración de Granada. Por lo demás, el concepto de plurinacionalidad admite diversas interpretaciones. Necesitamos concreción. ¿Habrá naciones, nacionalidades y regiones? ¿Cómo sería el procedimiento para lograr cada una? ¿Dónde se ubicaría Andalucía? Esto es importante por cómo accedió Andalucía a la economía, por la vía del artículo 151 de la Constitución. Y no hay otra comunidad que lo lograse. Hay pretensión de hacer un ajuste más preciso y no hay que verlo en términos de enfrentamiento. Espero que estas inconcreciones vayan resolviéndose.

-Pero en Ferraz hay quien dice que este debate se abrió con la Declaración de Granada en 2013 y se cerró en el cónclave de junio.

-En política nunca se cierra un debate y menos aún si no se ha desarrollado un concepto tan central como el de plurinacionalidad. Ya ha habido varias interpretaciones dentro del partido, pero nadie, ni en el PSOE federal, se aproxima a los planteamientos de Podemos, que hablan de compartición de soberanía. En el 39º Congreso se dice que la soberanía es de todos los españoles.

-En Andalucía tienen como línea roja la defensa de la igualdad entre los ciudadanos de los distintos territorios del país y el rechazo a un modelo asimétrico.

-Asimetría ya tenemos. Se explica por razones geográficas, culturales e históricas y está en la Constitución. Es aceptable y no está reñida con la garantía de un estatus, si no homogéneo, paritario entre todas las regiones. Lo que no se puede pretender es tener un estatus diferenciado que pueda ser de privilegio. Todos los socialistas trabajamos con el afán de resolver los problemas de articulación del actual modelo de Estado en un marco federal y responder al conflicto catalán.

-¿El PSOE de Andalucía tiene una propuesta propia para atajar ese problema?

-Compartimos lo que se fraguó en 2013, la Declaración de Granada, que se revalidó en el 39º Congreso. Pero desarrollar eso para conseguir un reajuste es absolutamente necesario. La Declaración de Barcelona se enmarca en la cuestión catalana, pero cita reiteradamente a la de Granada y asume sus contenidos.

-Sin olvidar esa defensa del principio de Igualdad, supongo.

-Tenemos muy claro que la nuestra es una aspiración profundamente autonomista que viene marcada por nuestra historia. Me refiero a las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y al referéndum del 28 de febrero de 1980. Nosotros queremos estar en una posición absolutamente de vanguardia en relación con la organización territorial del Estado y eso no debe molestar a nadie. Desde ese punto de vista entendemos que hay que tener muy presente el principio de igualdad, junto con los de solidaridad y equidad.