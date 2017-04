La ruptura de Ciudadanos en Huelva se hace patente tras votar por separado los concejales

La ruptura del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva se hizo ayer patente en el Pleno tras la decisión de la dirección nacional del partido naranja de cesar al actual portavoz en el Consistorio onubense, Enrique Figueroa, para devolverle el puesto a María Martín, que lo ostentó hasta finales de 2016. A lo largo de la sesión plenaria, la disparidad de opiniones a la hora de votar dentro de Ciudadanos reflejó la nueva situación en varias ocasiones.

Dos horas después del inicio del Pleno se debatió una moción de IU. A ella se unía otra moción de la Mesa de la Ría, que matizaba la primera. Ciudadanos, a través de quien defendía la iniciativa, el tercer concejal Ruperto Gallardo, se posicionó en contra de la de la Mesa de la Ría y a favor de la de IU. Llegó el momento de la votación. En primer lugar, la que defendía Mesa de la Ría. El resultado fue un empate. Los votos a favor llegan desde el grupo mixto, IU, PP y la edil de C's, María Martín, que se opone al voto del resto del grupo. Los votos en contra, los del equipo de Gobierno socialista y los de los otros dos concejales de C's. La situación se repitió durante todo el Pleno. Y Martín, que todavía no es portavoz pese a la orden de Madrid, no intercambió palabra con sus compañeros de filas.

Antes del pleno, Gallardo, que atiende a los medios a pesar de no ser portavoz, fue claro: "El partido no nos puede obligar a hacer el cambio de portavoz. Otra cosas es que pierda la confianza en nosotros y entonces nos obligue". No quiso entrar en más detalle, ni abrir camino a lo que puede ser el futuro. Aunque no dejó dudas sobre el peso que tienen, tanto él como Figueroa, en la decisión que se debe adoptar tarde o temprano: "El cambio de portavoz no se puede hacer sin contar con la firma de Enrique y la mía".