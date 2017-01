La sanidad se enciende

"La calidad asistencial no se ha deteriorado"

"La sanidad pública andaluza no está en riesgo, sino todo lo contrario, porque es ahora cuando se están recuperando las condiciones de los profesionales y cuando retomamos infraestructuras ralentizadas durante la crisis". El consejero de Salud, Aquilino Alonso, es consciente de que los problemas suscitados en algunas provincias han perjudicado la percepción general sobre la sanidad. Pero matiza: "Sin embargo, la percepción del usuario, del paciente atendido, sigue siendo buena, la última medida aporta un notable alto, que está muy bien". En su opinión, el malestar generado proviene del sacrificio que se le ha pedido a los profesionales durante los años de crisis. Es como un eco que ha rebotado en la opinión pública. Es ahora cuando algunos de esos "derechos" se están recuperando: se bajan de las 37,5 horas semanales a las 35 horas, se restituye el salario y hay un programa de interinización para los eventuales. En los últimos tres años, por ejemplo, el presupuesto de sanidad ha aumentado un 13%: en 2017 son 500 millones de euros más. Por ello, no deja de ser paradójico que es precisamente ahora cuando estallen todos estos casos que están poniendo en jaque al Gobierno andaluz en una de las materias de las que ha podido presumir. El consejero opina que a lo largo de 2017 la mejoría de los profesionales irá filtrando una normalización hacia la opinión pública. "La calidad asistencial no se ha deteriorado, miremos por donde miremos no hay datos que lo indiquen, es el caso del plan de la diabetes, por ejemplo, que es de los últimos que hemos presentado un balance, pues la mortalidad disminuye, las complicaciones son menores", explica. El consejero sostiene que cada una de las provincias presentan casos muy diferentes. Admite, por ejemplo, que en Huelva y en Jaén hay que aumentar la cartera de servicios para evitar desplazamientos a otras ciudades. En Huelva se ha avanzado bastante en pediatría, pero entiende que debe extenderse a otros servicios. Considera que en Málaga hay que hablar de la organización y que en Granada, donde se han producido las grandes protestas, no hay un problema de cartera de servicios, sino de un rechazo inicial a la fusión hospitalaria. "En sanidad todo puede mejorar, y yo soy el primero que lo demanda, pero lo cierto es que contamos con uno de los tres mejores sistemas del mundo occidental", apunta. Aquilino Alonso también señala otro factor que ha podido empeorar la percepción general, y es que la sanidad se ha convertido en un objeto de lucha política y de arma de desgaste de la oposición contra el Gobierno andaluz. "Y muchas veces se hace desde posiciones radicalmente diferentes sobre qué debe ser la sanidad", indica Alonso.