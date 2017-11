Un sindicato denuncia la detención ilegal de los extranjeros internos en la cárcel de Archidona

La polémica por el internamiento de medio millar de inmigrantes en la futura cárcel de Archidona continúa. Ayer, el sindicato Acaip, que agrupa a los funcionarios de prisiones, presentó ante el juzgado de la localidad malagueña una denuncia por supuesta detención ilegal y solicitó como medida cautelar la puesta en libertad de los internos. También sigue el enfrentamiento político en torno a esta decisión y mientras Podemos reclamaba la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el PP defendía la medida por boca de su líder andaluz, Juan Manuel Moreno, como fórmula para que no fueran a "campamentos como tienen en otros países".

El sindicato Acaip fundamentó su demanda en que su ingreso en esas instalaciones se produce "en contra de los mandamientos judiciales que ordenaban el internamiento en un centro no penitenciario". Los inmigrantes deben ir a centros de interamiento de extranjeros (CIE), no a una prisión. Pero como esta red estaba colapsada y los inmigrantes llegados en patera son argelinos, pueden ser devueltos en virtud de un acuerdo entre España y ese país. Algo que no ocurre con otros estados con los que no hay convenio y cuando no hay lugar en los CIE tienen que ser puestos en libertad.

Interior mantiene que la legislación prevé que se puedan usar cárceles como CIE en casos excepcionales siempre que los inmigrantes no tengan contacto con los presos comunes. Sin embargo, los socialistas instaron, por su parte, al Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugan, a investigar la situación. Cáritas elevó una queja a esta institución que se suma a la ya presentada por una veintena de asociaciones. La Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado se unió a las voces críticas y solicitó al Defensor que visite las instalaciones.