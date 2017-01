Los sindicatos rompen las negociaciones con Salud por los dos hospitales de Granada

La negociación para atajar la crisis sanitaria que vive Granada retrocedió ayer, una vez más, a la casilla de salida. Los cuatro sindicatos que depositaron su confianza en la Consejería de Salud para avanzar hacia la creación de dos hospitales completos rompieron ayer la negociación al entender que el objetivo de la gerente, Cristina López, elegida por la Junta para liderar las conversaciones, dista mucho de lo solicitado por la ciudadanía en las manifestaciones.

A través de un comunicado, UGT, CCOO, CSIF y Satse anunciaron su negativa a seguir trabajando al entender que el acuerdo firmado para lograr dos hospitales completos -con carteras de servicios diferenciadas y Urgencias finalistas- es entendido por la gerencia como una de las distintas "propuestas" y no como un objetivo a lograr.

Los sindicatos abogan por dos centros con servicios diferenciados y urgencias finalistas

Esta pérdida de la confianza llega después de que se produjera un desencuentro durante la reunión de la comisión técnica formada por una veintena de profesionales, diez elegidos por la Junta Facultativa y otros diez por la de Enfermería del pasado jueves. Seis miembros del organismo, dos médicos y cuatro enfermeros, mostraron su desacuerdo con la hoja de ruta marcada.

Según detalló a través de un comunicado la plataforma Granada por su Salud ese día, en la reunión del 26 quedó "demostrado" que la gerente no va a mantener su compromiso. "Cristina López Espada considera que el documento firmado es meramente una propuesta y no un objetivo, y que el trabajo que va a realizar la comisión técnica contempla todas las opciones posibles", denunciaron, lo que provocó primero el rechazo de algunos profesionales así como la ruptura de la negociación por parte de los sindicatos tan sólo 24 horas después. "La Administración nos ha reiterado que el marco negociador no podía ser otro que el de dos hospitales completos con cartera de servicios diferenciadas, Urgencias finalistas y la misma dotación de medios humanos y materiales", destacaron los cuatro sindicatos, que se lamentaron por no poder finalizar el trabajo y los avances conseguidos hasta ahora: "Dos cocinas completas y funcionales, los 76 representantes de todas las categorías en Urgencias y el trabajo realizado para aumentar 340 profesionales". "En el marco de este acuerdo solo hemos creído nosotros, por tanto los sindicatos le retiramos nuestra confianza y damos por rotas las negociaciones", añadieron.

No obstante, pese a este desacuerdo, la comisión técnica seguirá trabajando con normalidad, según apuntaron ayer fuentes de la Delegación de Salud. La misión de estos encuentros es alcanzar una propuesta que será trasladada al pleno de las juntas Facultativas y de Enfermería, que tienen que ratificarlas para que sean entregadas después a la gerente del área hospitalaria.

El último punto pasaba por abrir una negociación con los cuatro sindicatos que firmaron el acuerdo con la gerente. Un hecho que, salvo cambios de última hora, no será posible. Ayer garantizaron que no se volverán a sentar con Salud salvo que se clarifiquen los objetivos pactados en el documento que fue en su día rechazado por USAE y el Sindicato Médico por la desconfianza que mostraron después de que la gerente optase por rubricar un documento posterior que no contaba con el apoyo de la Plataforma en defensa de la Salud Pública integrada por la Plataforma Granada por su Salud y la Plataforma de los trabajadores de hospitales de Granada.

La Consejería de Salud aseguró ayer que mantiene "en pie" el acuerdo con los sindicatos, así como el compromiso adquirido en el mismo "en todas sus partes". El departamento de Aquilino Alonso recalcó que la gerencia del área hospitalaria de Granada está demostrando con hechos concretos que se están cumpliendo los puntos acordados.